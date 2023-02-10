Минюст РФ включил певицу в список российских иноагентов Земфиру

По информации российского министерства, исполнительница открыто поддерживает Украину, дает концерты в недружественных странах и призывает против войны.

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В пятницу, 10 февраля, в РФ обновился реестр так называемых "иностранных агентов". На сей раз список пополнился восемью физическими лицами, в том числе и певицей Земфирой Рамазановой (более известной как Земфира), список опубликован на сайте ведомства.

Российское министерство указало на то, что исполнительница открыто поддерживает Украину, дает концерты в недружественных странах и призывает против "военной операции", в довершение всего получает поддержку из иностранных источников, говорится в публикации.

Дмитрий Гудков

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, по информации ведомства, призывал к поставкам вооружений в Украину, введению антироссийских санкций. Ко всему прочему, Гудков как эксперт принимал участие и выступал на информационных площадках иностранных структур.

Бывший спичрайтер Путина

Политолог и экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов, как посчитали представители российского Минюста, высказывался против войны в Украине и был экспертом на западных информационных площадках.

Другие новые имена в списке иноагентов: активистка Татьяна Намазбаева, журналист и автоэксперт Сергей Асланян, электоральный аналитик Сергей Шпилькин, блогер и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, руководитель центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" Анна Ривина.

На сегодня в списке иноагентов значится свыше 500 имен физических лиц и организаций.

В прошлом году некоторые из них предпринимали попытки оспорить такое решение через суд. Но после исков к Минюсту, в частности, со стороны музыканта Андрея Макаревича, телеведущих Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой, историка Валерия Соловья российская Фемида не признала решение ведомства противоречащим законодательству.

Напомним, что Минюст РФ признал "иноагентом" российского актера Артура Смольянинова, который заявил, что "воевал бы на стороне Украины". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в против актера.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Госдумы РФ хочет объявить уехавших из страны иноагентами. Николай Брыкин назвал этих людей "трусами и предателями".