"Трусы и предатели": депутат Госдумы РФ хочет объявить уехавших из страны иноагентами

Депутат Госдумы Николай Брыкин, который назвал выехавших сограждан "подонками" и "паразитами", заявил о том, что хочет инициировать соответсвующий законопроект.

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Россиян, покинувших страну после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля могут объявить "иностранными агентами". Соответсвующий проект закона хочет инициировать депутат Госдумы Николай Брыкин.

"Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов (выехавших за границу граждан РФ, — ред.) иноагентами! Хватит терпеть таких подонков на шее", — написал Брыкин в своем Телеграм-канале.

Депутат Госдумы назвал уехавших соотечественников "трусами-перебежчиками" и "предателями Родины". Он также добавил, что некоторые из них продолжают работать на российские компании, "вытягивая деньги из экономики".

"Как им совесть позволит жить спокойно в других странах и есть ли вообще у них совесть?" — резюмировал Брыкин.

Подробностей о готовящемся проекте закона, который он хочет внести в Госдуму, Брыкин не сообщил.

Заметим, что под понятием "иностранный агент" в РФ подразумевают физическое или юридическое лицо, которое, будучи резидентом России, действует в интересах другого государства. Также этот статус в РФ присваивают лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Появился в 2012 году после принятия поправок к закону "О некоммерческих организациях".

Напомним, в июне в РФ предложили принудительно отбирать имущество всех россиян, покинувших страну. Тогда российский депутат Сергей Миронов заявил, что из России на фоне санкций и войны уезжают только "очевидные предатели" и преступники.

Фокус также писал, что в марте 2022 года каждый десятый россиянин хотел эмигрировать из страны. Чаще всего о желании уехать говорили молодые россияне, а среди главных причин называли неблагоприятную экономическую и политическую ситуацию внутри государства.