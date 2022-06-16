В РФ предложили принудительно отбирать имущество всех россиян, покинувших страну

Российский депутат Миронов заявил, что из России на фоне санкций и войны уезжают только "очевидные предатели" и преступники.

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Власти РФ должны отбирать имущество у всех россиян, которые покинули страну на фоне полномасштабной войны в Украине и введенных за ее развязывание санкций. С такой инициативой выступил лидер партии и фракции Государственной думы РФ "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, передает пресс-служба политической силы.

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Миронов, комментируя информацию СМИ о том, что РФ до конца года покинут около 15 тысяч миллионеров, указал, что это число могло быть больше, если бы страны Запада не вводили санкции в отношении состоятельных россиян.

"Запад слишком наглядно дал всем понять: как ни отрекайся от Родины, как ни помогай украинским неонацистам, все равно для них ты останешься изгоем", – сказал российский депутат.

В то же время, по словам Миронова, Россию в нынешних условиях покидают "очевидные предатели" или те, кто заработал свое состояние незаконным путем.

"Хотя одно легко сочетается с другим. Так что в том, что эти господа избавляют нас от своего присутствия, я вижу только положительной момент. Воздух будет чище", — считает политик.

При этом Миронов отметил, что президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ, согласно которому те россияне, которые уехали или живут в так называемых недружественных странах, не могут распоряжаться своей недвижимостью на территории России. Однако депутат предлагает, чтобы распространить норму указа на всех покинувших РФ, вне зависимости от направления.

"Как отмечают эксперты, сейчас сбежавшие миллионеры все реже выбирают Европу или США. Они могут оказаться в нейтральной или даже дружественной стране, каковой в нашем Правительстве, например, почему-то считают Мальдивы. Суть их поступка от этого не меняется. Полагаю, есть смысл распространить ограничения на всех выезжанцев в независимости от того, куда именно они навострили лыжи", — добавил депутат Госдумы.

Напомним, после начала полномасштабной войны против Украины Россию покинули ряд знаменитостей, таких как Земфира, Иван Ургант, Алла Пугачева, Рината Литвинова и другие.

Согласно опросу "Левада-Центра", по состоянию на конец марта из России хотел уехать каждый десятый гражданин.

Тем временем в России недавно разработали комплекс для скрытого поиска "врагов народа" по поведению граждан в соцсетях и даже походке.