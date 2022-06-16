У РФ запропонували примусово відбирати майно всіх росіян, які залишили країну

Російський депутат Миронов заявив, що з Росії на тлі санкцій і війни їдуть лише "очевидні зрадники" та злочинці.

Влада РФ повинна відбирати майно в усіх росіян, які залишили країну на тлі повномасштабної війни в Україні та введених за її розв'язання санкцій. Із такою ініціативою виступив лідер партії та фракції Державної думи РФ "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов, передає пресслужба політичної сили.

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Миронов, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що РФ до кінця року залишать близько 15 тисяч мільйонерів, зазначив, що це число могло бути більшим, якби країни Заходу не вводили санкції щодо заможних росіян.

"Захід надто наочно дав усім зрозуміти: як не зрікайся Батьківщини, як не допомагай українським неонацистам, все одно для них ти залишишся ізгоєм", — сказав російський депутат.

Водночас, за словами Миронова, Росію за нинішніх умов залишають "очевидні зрадники" або ті, хто заробив свій статок незаконним шляхом.

"Хоча одне легко поєднується з іншим. Так що в тому, що ці пани позбавляють нас своєї присутності, я бачу тільки позитивний момент. Повітря буде чистіше", — вважає політик.

При цьому Миронов зазначив, що президент РФ Володимир Путін у березні підписав указ, згідно з яким ті росіяни, які поїхали або живуть у так званих недружніх країнах, не можуть розпоряджатися своєю нерухомістю на території Росії. Проте депутат пропонує поширити норму указу на всіх, хто залишив РФ, незалежно від напрямку.

"Як зазначають експерти, мільйонери, які зараз втекли, все рідше обирають Європу або США. Вони можуть опинитися в нейтральній або навіть дружній країні, якою в нашому Уряді, наприклад, чомусь вважають Мальдіви. Суть їхнього вчинку від цього не змінюється. Гадаю, є сенс поширити обмеження на всіх тих, хто виїхав, незалежно від того, куди саме вони нагострили лижі", — додав депутат Держдуми.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни проти України Росію залишила низка знаменитостей, такі як Земфіра, Іван Ургант, Алла Пугачова, Рената Литвинова й інші.

Згідно з опитуванням "Левада-Центру", станом на кінець березня з Росії хотів поїхати кожен десятий громадянин.

Тим часом у Росії нещодавно розробили комплекс для прихованого пошуку "ворогів народу" щодо поведінки громадян у соцмережах і навіть ході.