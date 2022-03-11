Іван Ургант та Семен Слєпаков терміново відлетіли до Ізраїлю

Артисти пояснили, що тимчасово покинули Росію, але мають намір скоро повернутися.

Чим сильніше в Росії закручуються гайки по всіх фронтах через війну в Україні, тим активніше звідти біжать багаті та знамениті. За останні кілька днів із РФ поїхали: телеведуча Ксенія Собчак разом із сином — вони вирушили до Ізраїлю "на канікули", журналіст і блогер Юрій Дудь полетів до Барселони, артист Хабіб — до Нью-Йорка, письменник Михайло Зигар — у Дубай, співвласник " Альфа-Банку" Михайло Фрідман — у Лондон, мільярдер Сергій Чемезов — у Дубай. Поповнили лави "відпускників" телеведучий Іван Ургант та актор Семен Слєпаков. Обидва, за інформацією російських ЗМІ, вирушили до Ізраїлю.

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Ургант у соцмережах опублікував селфі з підписом "Без паніки. Відпустили у відпустку, а я візьму і скоро повернуся",

Нагадаємо, нещодавно Іван Ургант висловився проти війни в Україні, після чого його комедійна телепередача "Вечірній Ургант" перестала виходити на Першому каналі в Росії. Творці шоу стверджували, що проєкт закрили тимчасово, оскільки телеглядачі віддають перевагу контенту новин. Але, за інформацією російської журналістки Ксенії Собчак, телешоу Урганта закрили повністю, поки що не оголосили про це офіційно.

Виїхав із Росії відомий актор та продюсер Семен Слєпаков. РосЗМІ стверджували, що він емігрував до Ізраїлю. Слєпаков у відповідь вибухнув гнівним постом, запевнивши, що скоро повернеться і не має наміру звітувати перед журналістами про свої подорожі.

"Пишуть, що Семен Слєпаков "покинув Росію". "Таємно". "Без пояснень". "Не пояснивши мету поїздки". Ну так, раніше, коли я залишав Росію, я ж це робив явно, з поясненнями, і пояснював мету поїздки. Завжди попереджав "Комсомольську правду", а тут раптом такий збій у комунікації. Так от, щоб надалі не було непорозумінь, повідомляю, що скоро я покину закордон. Так само таємно і не пояснюючи мети поїздки. Загалом, якщо раптом побачите мене в Москві, не зомлійте від здивування", — написав актор у себе в Instagram.

Як писав раніше Фокус, через війну в Україні багато російських знаменитостей вирішили емігрувати в інші країни. При цьому коментарі щодо характеру цих поїздок — назавжди чи на якийсь час — не уточнюються.