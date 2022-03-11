Иван Ургант и Семен Слепаков срочно улетели в Израиль

Артисты объяснили, что временно покинули Россию, но намерены скоро вернуться

Чем сильнее в России закручиваются гайки по всем фронтам из-за войны в Украине, тем активнее оттуда бегут богатые и знаменитые. За последние несколько дней из РФ уехали: телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном — они отправились в Израиль "на каникулы", журналист и блогер Юрий Дудь улетел в Барселону, артист Хабиб — в Нью-Йорк, писатель Михаил Зыгарь — в Дубай, совладелец "Альфа-Банка" Михаил Фридман — в Лондон, миллиардер Сергей Чемезов — в Дубай. Пополнили ряды "отпускников" телеведущий Иван Ургант и актер Семен Слепаков. Оба, по информации российских СМИ, отправились в Израиль.

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Ургант в соцсетях опубликовал селфи с подписью "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь",

Напомним, не так давно Иван Ургант высказался против войны в Украине, после чего его комедийная телепередача "Вечерний Ургант" перестала выходить на Первом канале в России. Создатели шоу утверждали, что проект закрыли временно, так как телезрители предпочитают новостной контент. Но, по информации российской журналистки Ксении Собчак, телешоу Урганта закрыли полностью, просто пока не объявили об этом официально.

Уехал из России известный актер и продюсер Семен Слепаков. РосСМИ утверждали, что он эмигрировал в Израиль. Слепаков в ответ разразился гневным постом, заверив, что скоро вернется и не намерен отчитываться перед журналистами о своих путешествиях.

"Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал "Комсомольскую правду", а тут вдруг такой сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве не падайте в обморок от удивления", — написал актер у себя в Instagram.

Как писал ранее Фокус, из-за войны в Украине многие российские знаменитости решили эмигрировать в другие страны. При этом комментариев относительно характера этих поездок — навсегда или на какое-то время — не уточняется.