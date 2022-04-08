Каждый десятый россиянин хочет эмигрировать из страны, — опрос

Чаще всего о желании уехать говорят молодые россияне, а среди главных причин называют неблагоприятную экономическую и политическую ситуацию внутри государства.

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Каждый десятый гражданин России хочет переехать за границу на постоянное место жительство. Об этом говорят результаты опроса российской исследовательской организации "Левада-центр", признанной в РФ иностранным агентом. Опрос общественного мнения проводился 24-30 марта 2022 года.

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При этом 89% респондентов сказали, что уезжать из страны они не хотят, 1% воздержался от ответа. В целом после российского вторжения в Украину желание местных жителей уехать из страны сократилось.

[ + – ] Опрос россиян

В качестве основных причин для отъезда респонденты называют экономическую обстановку в России (44%), желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (41%), политическую обстановку в России (33%), высокое качество медицинских услуг за рубежом (32%), больше возможностей для карьерного роста (31%) и так далее.

Чаще всего о желании уехать заявляют молодые россияне. Об эмиграции думает четверть респондентов 18-24 лет. Среди опрошенных от 25 до 39 лет об этом говорят 17%, еще 7% среди респондентов 40-54 лет и 4% — люди от 55 лет и старше.

Опрос Левада-центра проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Как Фокус писал ранее, 91% жителей Украины не считают украинцев и россиян одним народом, а 80% граждан испытывают гордость за Украину.