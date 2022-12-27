"Боягузи та радники": депутат Держдуми РФ хоче оголосити іноагентами тих, хто виїхав із країни

Депутат Держдуми Микола Брикін, який назвав співгромадян, що виїхали, "негідниками" та "паразитами", заявив про те, що хоче ініціювати відповідний законопроєкт.

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Росіян, які залишили країну після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, можуть оголосити "іноземними агентами". Відповідний проєкт закону хоче ініціювати депутат Держдуми Микола Брикін.

"Для себе я ухвалив чітке рішення — ініціюватиму закон про визнання цих паразитів (іноагентами, які виїхали за кордон громадян РФ, — ред.)! Досить терпіти таких покидьків на шиї", — написав Брикін у своєму телеграм-каналі.

Депутат Держдуми назвав співвітчизників, які поїхали, "боягузами-перебіжчиками" та "зрадниками Батьківщини". Він також додав, що деякі з них продовжують працювати на російські компанії, витягаючи гроші з економіки.

"Як їм совість дозволить жити спокійно в інших країнах, і чи взагалі є в них совість?" — резюмував Брикін.

Подробиць про прожкт закону, який він хоче внести до Держдуми, Брикін не повідомив.

Зауважимо, що під поняттям "іноземний агент" в РФ мають на увазі фізичну або юридичну особу, яка, будучи резидентом Росії, діє на користь іншої держави. Також цей статус у РФ надають особам, які отримують іноземну підтримку або перебувають під "іноземним впливом". З'явився у 2012 році після ухвалення поправок до закону "Про некомерційні організації".

Нагадаємо, у червні в РФ запропонували примусово відбирати майно всіх росіян, які залишили країну. Тоді російський депутат Сергій Миронов заявив, що з Росії на тлі санкцій і війни їдуть лише "очевидні зрадники" та злочинці.

Фокус також писав, що в березні 2022 року кожен десятий росіянин хотів емігрувати з країни. Найчастіше про бажання виїхати говорили молоді росіяни, а серед головних причин називали несприятливу економічну та політичну ситуацію всередині держави.