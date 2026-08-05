"Тривога, приїхали": соліст гурту "Ногу свело" розповів, як пережив ракетний обстріл Києва

Макс Покровський, який відомий своєю підтримкою України, зараз перебуває на гастролях. Під час масованого ракетного обстрілу в ніч на 5 серпня він був у Києві.

Фронтмен гурту "Ногу свело" опублікував допис вранці 5 серпня одразу після того, як росіяни атакували Київ та Київську область балістичними ракетами.

Фронтмен гурту "Ногу свело" перебував у Києві під час атаки

"Це мій перший ранок у Києві. Перший за п’ятнадцять років, а то й більше. А вчора була, відповідно, перша ніч. Вона не була спокійною. Була дуже серйозна атака як балістичними ракетами, так і дронами", — розповів Макс Покровський.

Спочатку він перебував у своєму номері разом з іншими музикантами, потім вони спустилися до укриття. У свого англомовного колеги-музиканта Кріса Макс Покровський поцікавився, як йому минула ніч у Києві під ракетними ударами росіян, і той похмуро пожартував, що грав у Call of Duty у своїй кімнаті, коли почався обстріл.

Відео дня

"Коли почув повітряну тривогу, подумав, що це звуки з моєї відеогри. А потім мені кажуть: "Йо, Кріс, забирайся звідти до біса!" — розповів музикант.

Макс Покровський та музиканти гурту "Ногу свело" перебували в Києві під час нападу росіян

Раніше Макс Покровський опублікував іронічний допис, у якому прокоментував події в Росії: "Гопники при владі продовжують крутити одну й ту саму шарманку. І деякі представники народу раптом помітили, що триває війна, і виявляється, що вона їм не потрібна. Але ж ви хотіли триматися осторонь політики й успішно ігнорували все, що відбувається й відбувалося в Україні, а це незрівнянно страшніше, ніж дефіцит бензину та палаючі склади".

"Кричати "Нам не потрібна війна!" треба було 4,5 роки тому, а зараз спрацює лише "Слава Україні!" — зазначив музикант.

Нагадаємо, Макс Покровський розпочав активну антивоєнну діяльність у 2022 році. Тоді ж він випустив кілька пісень українською мовою. З 2016 року він не проживає в РФ, має громадянство США та часто гастролює.

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