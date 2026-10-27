Где сейчас участницы группы NikitA: как изменилась их жизнь (фото)

Известную украинскую группу NikitA создал продюсер Юрий Никитин. Благодаря чрезмерной откровенности их творчество приобрело значительную популярность. Состав группы постоянно менялся, и в 2017 году коллектив окончательно распался.

Группа NikitA была основана в 2008 году. Настоящая слава пришла к коллективу в 2010-х годах. Помимо известной певицы Даши Астафьевой в группе также выступали Юлия Кавтарадзе, Анастасия Кумейко и Юлия Бричковская. Как сейчас живут звезды — расскажет Фокус.

Как оказалось, Кумейко стала диджеем, Бричковская вышла замуж и эмигрировала в США, а Астафьева занимается благотворительностью в Украине.

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Как живёт Юлия Кавтарадзе

В 2008 году к группе NikitA присоединилась Юлия Кавтарадзе. До этого певица работала в балете Верки Сердючки, а также выступала с коллективом "А.Р.М.И.Я".

Никита Кавтарадзе пробыла в группе три года и уже в 2011 году покинула коллектив. Причиной стало нежелание продолжать участвовать в откровенных съемках.

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В настоящее время артистка живет в Грузии и активно развивает собственные бренды одежды и ювелирных украшений.

Что касается личной жизни, то Кавтарадзе в 2011 году вышла замуж за бизнесмена по имени Андрей. Однако своего избранника она не показывает, поскольку он не является публичным человеком.

Кстати, у Юлии есть дочь от первого брака — Маргарита, с которой она сейчас живёт в Грузии.

Юлия Кавтарадзе Фото: Instagram Юлия Кавтарадзе Фото: Instagram Юлия Кавтарадзе Фото: Instagram

Где сейчас Анастасия Кумейко

После Кавтарадзе в группу NikitA пришла Анастасия Кумейко. Она выступала в группе почти шесть лет. До этого певица занималась танцами и также была участницей коллектива "А.Р.М.И.Я".

После того как Кумейко покинула группу NikitA, она создала собственный сольный проект Dj Nana. Сейчас Анастасия живёт в Киеве, выступает, а также занимается женскими практиками, посвящёнными самопознанию.

Интересно, что Кумейко долгое время встречалась с украинским продюсером Русланом Квинтой. Пара вместе уже более десяти лет.

Однако как сейчас складываются отношения пары — неизвестно. С 2022 года они не публикуют совместные фото, хотя в 2023-м Квинта заявлял, что он и Анастасия поддерживают друг друга.

Анастасия Кумейко Фото: Instagram Анастасия Кумейко Фото: Instagram Анастасия Кумейко Фото: Instagram

Жизнь Юлии Бричковской

Наряду с Кумейко и Астафьевой в группе NikitA также пела Юлия Бричковская. Однако в 2016 году она решила покинуть коллектив, переехала в Сиэтл (США), где начала заниматься графическим дизайном.

В том же году Бричковская вышла замуж в Лос-Анджелесе. Её супруг — фотограф Игорь Нагорнов. Недавно Юлия сообщила о беременности — пара ждёт мальчика.

Юлия Бричковская Фото: Instagram Юлия Бричковская Фото: Instagram Юлия Бричковская Фото: Instagram Юлия Бричковская Фото: Instagram

Как сейчас живёт Даша Астафьева

Астафьева начала петь в группе NikitA в 2008 году. В сентябре 2017 года она ушла из коллектива, чтобы заняться сольной карьерой.

После начала полномасштабного вторжения Даша приостановила карьеру и начала заниматься волонтерством. Певица работала на кухне и лично готовила еду для военнослужащих ВСУ.

Кроме того, Астафьева запустила шоу на YouTube под названием "Такие блюда", где готовит вместе со звездными гостями.

Кроме того, Даша является основательницей книжного приложения UnderBooks, посвященного украинской литературе. Она часто публикует в соцсетях видео, на которых читает рассказы и стихи.

Интересно, что в этом году Астафьева зачитает "Радиодиктант национального единства". Артистка очень рада, что ей доверили такую миссию.

Что касается личной жизни певицы: в 2016 году обсуждали роман Даши с бизнесменом Артемом Кимом. В 2017 году пара объявила о помолвке. Однако в 2021 году Астафьева сообщила о разрыве отношений с возлюбленным.

Даша Астафьева Фото: Instagram Даша Астафьева Фото: Instagram Даша Астафьева Фото: Instagram Даша Астафьева Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Астафьева резко осудила коллег по шоу-бизнесу, которые продолжают показывать роскошный образ жизни вместо освещения важных общественных событий и собраний.

Также артистка яркими фотографиями ответила на слухи. Она продемонстрировала стройную фигуру и написала резкий комментарий.

Кроме того, Астафьева, которая после начала войны активно занимается волонтерской деятельностью, снялась в новой фотосессии для журнала Playboy Украина.