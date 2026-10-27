Даша Астафьева – о Радиодиктанте, критике, мемах, Playboy и любимых книгах

Известная певица и модель сделала ошеломляющую карьеру в шоу-бизнесе. Эпатажные клипы группы NikitA в свое время вызвали резонанс, а появление на обложке американского Playboy и встреча с Хью Хефнером закрепили за ней статус главной провокаторши украинской сцены. Однако после начала полномасштабного вторжения всё кардинально изменилось.

Сегодня Даша Астафьева активно занимается волонтерством, основала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором Радиодиктанта национального единства в этом году. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказывает об этом решении, отвечает на шутки, разлетевшиеся в соцсетях, а также называет свои любимые аудиокниги.

Когда Вы согласились читать Радиодиктант, многие вспомнили о Вашей певческой карьере в группе NikitA и опыте работы в Playboy. Но на самом деле в этом журнале печатались известные писатели, в частности Рэй Брэдбери и Стивен Кинг. Это, на мой взгляд, помогает "достучаться" до читателя. Какова была Ваша мотивация?

– Вспоминаю известное высказывание Драгоманова: "Каждый, кто идет служить народу, тем самым надевает на себя терновый венец". Он сказал это во время перезахоронения Тараса Шевченко, когда его гроб проносили через Киев в Канев.

Прежде чем написать пост в Threads о том, что у меня есть небольшая мечта – прочитать в этом году Радиодиктант национального единства, я уже знала, какая на меня ляжет ответственность и что хейт будет стопроцентно. Я готова к этому. Мне хочется что-то сделать не только для того, чтобы это было замечено, но и чтобы это было ощутимо для всего украинского народа. Сейчас мы видим, как нечто величественное и важное скрывалось годами. Огромный труд людей, которые отдали жизнь за то, чтобы донести это до нас.

Даша Астафьева спокойно реагирует на критику Фото: личный архив Даши Астафьевой

Вы начали публично реагировать на мемы в сети. Какие комментарии или посты в Threads вас больше всего рассмешили? Вас это не обижает?

– Честно говоря, увидев столько внимания к нашему мероприятию, я была приятно удивлена. Во-первых, хочу поблагодарить всех за то, что они согласились писать диктант. Особенно тех, кто будет делать это впервые в жизни. Очень благодарна этим людям за то, что они готовят листы и ручки. Для меня это очень ценно как для человека, который как раз и хотел, чтобы этот праздник объединил как можно больше украинцев.

Во-вторых, я благодарна всем за поддержку, потому что эти Threads, эти посты, шутки, сгенерированные в ChatGPT, невероятно меня поддерживают. Мы с Артуром все это видим, шутим, но, конечно, немного нервничаем.

Почти каждый год украинцы жалуются на плохих дикторов: то диктуют слишком быстро, то неразборчиво. В прошлом году, например, раскритиковали Наталью Сумскую. Это было справедливо? Если вас начнут критиковать, как вы отреагируете?

– Конечно, каждый из нас троих готов к хейту, я в этом уверена. Артуру я желаю сил, а от себя скажу: если людям, которые будут нас травить, это принесет облегчение в такие сложные времена, то пусть это будет благодаря таким классным людям, как мы, которые сделают их жизнь немного легче и добрее.

Даша благодарна всем, кто ее поддерживает Фото: личный архив Даши Астафьевой

Очень благодарна за то, что люди вообще не молчат, ведь самое страшное для меня – стать незаметной, остаться неуслышанной, незамеченной. Благодарна всем, кто поддерживает это мероприятие, кто делает анонсы, готовит людей, которые будут писать диктант; кто рекомендует литературу и места, где можно принять участие.

Насколько хорошо у вас получались диктанты в школе?

– У меня остались очень хорошие воспоминания, потому что я обожала свою учительницу и всегда хорошо писала диктанты. Почти не помню плохих оценок за диктанты, потому что мне было очень интересно. Прежде всего, это о связи между тобой и учителем – о желании услышать. Моя учительница всегда правильно диктовала, и я чувствовала эти вибрации в ее голосе, когда нужно было ставить знаки препинания. Обожаю соревнования и обожаю побеждать, потому что для меня диктант – это своеобразное соревнование.

Даша Астафьева: "Самое страшное для меня – стать незаметной, остаться неуслышанной, незамеченной" Фото: личный архив Даши Астафьевой

Я рада, что в этом году примет участие столько людей. Желаю всем отлично написать диктант! Мы с Артуром, со своей стороны, постараемся хорошо его продиктовать. Тренируемся… Уже проверяем на разных аудиториях, и, честно говоря, у нас получается очень классно.

Если бы вам поручили составить текст диктанта, о чем бы вы написали?

– Каждый год он ценен тем, что затрагивает наболевшие темы – то, что актуально для каждого из нас. Конечно, если пофантазировать, я бы не исключала возможность когда-нибудь написать текст для диктанта. Написала бы о силе человека; о том, как он влияет на мир и на других людей. Рассказала бы о том, насколько человек может быть уязвим, какой силой может быть его слабость и какой силой может быть желание помогать слабым.

Даша запустила мобильное приложение UnderBooks Фото: личный архив Даши Астафьевой

Даша, вы запустили мобильное приложение UnderBooks с украинскими аудиокнигами. Порекомендуйте, пожалуйста, какие интересные и полезные книги там можно послушать?

– Я бы обязательно послушала классику: Багряного, Винниченко, а после этого – Подмогильного, Яблонскую. Поскольку сейчас интерес и тяга к классической украинской литературе возросли, я бы порекомендовала начать именно с нее. Можно начать с небольших рассказов, которые есть в приложении, например, "Треугольный бой" Косинки, чтобы познакомиться с голосами наших чтецов и понять, к чему вас больше потянет.

Даша Астафьева популяризирует чтение Фото: личный архив Даши Астафьевой

Какие украинские слова вам больше всего нравятся за их звучание или особое значение?

– Ой, это моя особая любовь! У меня уже есть несколько словарей, и, наверное, больше всего я люблю словари Елены Пчилки и Софии Яблонской. Сейчас вспомню несколько слов, которые обожаю. Пусть люди тоже попробуют поискать их значения. Думаю, тем, кто стремится к развитию, будет интересно.

Слова Елены Пчилки:

"Москалик" – традиционная вяленая рыба, которую подают с картошкой (хамса, сельдь, корюшка).

"Джиґунчик" – нарядно одетые мальчики.

"Наброїти" – наделать беды, сделать что-то плохое.

"Каптанець" – уменьшительная форма слова "каптан".

"Далебі" – по правде говоря, действительно, на самом деле.

"Сливе" – почти.

Слова Софии Яблонской:

"Керманич" – управляющий.

"Тихцем" – тайком.

"Подорожничка" – странница.

"Рістня" – совокупность растений.

"Інтрузи" – назойливые гости.

"Зародень" – зародыш.

"Ґаза" – марля.

"Кпини" – насмешки.

"Бібула" – грубая бумага.

"Хмародери" – высокие дома.

"Тандита" – яркая одежда.

"Кревняк" – родственник.

"Рахуба" – счет.

"Вивірка" – белка.

А как Вы относитесь к суржику? Сейчас некоторые спектакли, фильмы и книги выпускаются с использованием суржика.

– Я обожаю суржик и в жизни, и на сцене, и в кино, и особенно в литературе. Для меня суржик – это особенность говора определенного региона. И, конечно, сейчас я в восторге от говора Елены Пчилки. Я настолько восхищаюсь умением украшать слова и считаю, что это – эволюция языка, когда его адаптируют к современности.

Посмотрите, сколько новых слов, новых значений и интересных фигур речи появилось во время войны. Это украшает язык, делает его живым. Если мы будем работать над его обогащением, он будет иметь силу и сегодня. Что касается моих предпочтений, то давайте я не буду "умничать". Послушайте любую песню Курган&Agregat, например, "Оркестр абизян". Там прикольный суржик.

Сейчас сложилась весьма неоднозначная ситуация в плане украинизации. Например, Максим Галкин вдруг начал говорить и петь на украинском, а у Насти Каменских обнаружилась киста… Как с этим быть?

– Очень актуальный вопрос, спасибо! Я считаю, что каждый сознательный украинец должен делать все возможное, чтобы создавать больше площадок и возможностей для изучения украинского языка, чтобы люди могли на нем говорить, читать, слушать и исследовать его.

Астафьева любит суржик в искусстве Фото: личный архив Даши Астафьевой

Я рада, что мы в Underbooks тоже участвуем в этом деле и можем помогать людям открывать для себя украинский язык и литературу. Приятно видеть, как много украинцев перешли на родной язык. Надеюсь, что мы не остановимся на этом, а будем двигаться дальше и привлекать еще больше людей.

Родной язык – это часть нашей идентичности, нашей культуры и наша защита в сложные времена, которые мы сейчас переживаем.

Кто для вас является ориентиром в этом плане?

– Я не хочу никого выделять, но девушкам от всей души посоветовала бы послушать Ирину Вильде, Софию Яблонскую, Елену Пчилку и Лесю Украинку.

Ребятам советую читать Подмогильного, чтобы найти для себя по-настоящему хорошие ориентиры. В этих авторах я вижу пример мужества, независимости, доброты и мудрости. Испытания были во все времена – у каждого свои. Однако именно с этими авторами я почувствовала особую родство.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Астафьева получила необычный подарок от солдат ВСУ. Знаменитость с первых дней полномасштабного вторжения ведет борьбу на информационном фронте и помогает солдатам в тылу.

Певица также кардинально изменила имидж в конце 2025 года. Она призналась, что ее поклонники тепло приняли ее новое преображение.

Отметим, что Всеукраинский радиодиктант в этом году состоится 27 октября – в День украинской письменности и языка. Его будут транслировать в прямом эфире на всех платформах "Суспільного".