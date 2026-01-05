Даша Астафьева кардинально сменила имидж: как отреагировала сеть (фото)
Украинская певица и модель Даша Астафьева кардинально сменила имидж в конце 2025-го года. Знаменитость призналась, что новое перевоплощение тепло встретили ее поклонники.
Астафьева поделилась кадрами в Instagram. По словам Даши, эти снимки впервые в жизни не имели ни одного плохого комментария.
Даша Астафьева сменила имидж
"Вот и думаю все дни об этом... Как важно, слыша, что ты красивая, чувствовать это по-настоящему. Знать и беречь шутку жизни о том, какова цена красоты", — написала певица, которая предстала с короткими волосами.
Астафьева призналась, что сквозь слезы читает слова своих поклонников, как будто слышит комплименты впервые.
"Спасибо, мои люди, обнимаю вас и ценю наше сообщество. Вы сделали меня такой, а я, надеюсь, что вас хоть немного иногда поддерживаю и улыбаюсь!" — добавила Даша.
Реакция сети
И под этим постом собрались положительные комментарии от пользователей сети:
- "Вы действительно прекрасна. И так уже много лет для меня, всегда были прекрасной, сильной, вдохновляющей!".
- "Прекрасная Даша! Обнимаю".
- "Невероятная. Всегда".
- "Вы очень красивая, такая женственная, искренняя и настоящая, не похожая на других. Вы как магнит, притягиваете".
