Даша Астафьева кардинально сменила имидж: как отреагировала сеть (фото)

Украинская певица и модель Даша Астафьева кардинально сменила имидж в конце 2025-го года. Знаменитость призналась, что новое перевоплощение тепло встретили ее поклонники.

Астафьева поделилась кадрами в Instagram. По словам Даши, эти снимки впервые в жизни не имели ни одного плохого комментария.

Даша Астафьева сменила имидж

"Вот и думаю все дни об этом... Как важно, слыша, что ты красивая, чувствовать это по-настоящему. Знать и беречь шутку жизни о том, какова цена красоты", — написала певица, которая предстала с короткими волосами.

Астафьева призналась, что сквозь слезы читает слова своих поклонников, как будто слышит комплименты впервые.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

"Спасибо, мои люди, обнимаю вас и ценю наше сообщество. Вы сделали меня такой, а я, надеюсь, что вас хоть немного иногда поддерживаю и улыбаюсь!" — добавила Даша.

Даша Астафьева сменила прическу Фото: instagram.com/da_astafieva

Реакция сети

И под этим постом собрались положительные комментарии от пользователей сети:

"Вы действительно прекрасна. И так уже много лет для меня, всегда были прекрасной, сильной, вдохновляющей!".

"Прекрасная Даша! Обнимаю".

"Невероятная. Всегда".

"Вы очень красивая, такая женственная, искренняя и настоящая, не похожая на других. Вы как магнит, притягиваете".

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

