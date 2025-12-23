40-летняя Даша Астафьева заговорила о серьезных проблемах со здоровьем (фото)

Украинская певица и модель Даша Астафьева неожиданно сделала заявление о своем сложном состоянии здоровья. Последний год знаменитость активно посещает врачей.

Даша публично прокомментировала ситуацию, дав понять, как на самом деле себя чувствует. В проекте "Тихенько-подкаст" модель сказала, что тема здоровья для нее в этом году стала особенно актуальна.

Даша Астафьева о проблемах со здоровьем

По словам Даши Астафьевой, она серьезно решила заняться здоровьем и прошла ряд медицинских обследований. Звезда Playboy призналась, что после 40 лет иначе воспринимает собственное состояние и хочет избавиться от всего, что мешает жить на полную.

"Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура по врачам я еще не делала ни одного года своей жизни. Я хочу отпустить от всего сердца все болезни, страхи, проблемы, которые нам мешают жить классную жизнь", — сказала Астафьева.

В частности, знаменитость не стала раскрывать подробности своего диагноза, зато Даша сосредоточилась на общих вещах — заботе о себе и ценности физического и ментального благополучия.

Ранее же певица резко реагировала на сплетни, заявляя, что о ней распространяют ложную информацию.

