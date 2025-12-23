40-річна Даша Астафʼєва заговорила про серйозні проблеми зі здоровʼям (фото)

Українська співачка та модель Даша Астафʼєва несподівано зробила заяву про свій складний стан здоров’я. Останній рік знаменитість активно відвідує лікарів.

Даша публічно прокоментувала ситуацію, давши зрозуміти, як насправді почувається. У проєкті "Тихенько-подкаст" модель сказала, що тема здоровʼя для неї цього року стала особливо актуальна.

Даша Астафʼєва про проблеми зі здоровʼям

За словами Даші Астафʼєвої, вона серйозно вирішила зайнятися здоров’ям і пройшла низку медичних обстежень. Зірка Playboy зізналася, що після 40 років інакше сприймає власний стан і хоче позбутися всього, що заважає жити на повну.

"Мені цього року виповнилося 40, і такого туру лікарями я ще не робила жодного року свого життя. Я хочу відпустити від щирого серця всі хвороби, страхи, проблеми, які нам заважають жити класне життя", — сказада Астафʼєва.

Даша Астаф"єва Фото: YouTube

Зокрема, знаменитість не стала розкривати подробиці свого діагнозу.Натомість Даша зосередилася на загальних речах — турботі про себе та цінності фізичного й ментального благополуччя.

Раніше ж співачка різко реагувала на плітки, заявлявши, що про неї поширюють хибну інформацію.

Даша Астаф"єва Фото: Instagram

