День, коли народився Playboy: як перша українка Даша Астаф'єва опинилась на культовій обкладинці

10 грудня 1953 року світ побачив перший номер Playboy — журнал, який згодом став іконою попкультури, сміливості та сексуальної революції. Видання Х’ю Гефнера змінило уявлення про формат чоловічого журналу, поєднавши еротику, культуру, інтелектуальні інтерв’ю та провокативний стиль, який визначав покоління.

Через декілька десятиліть після того історичного дня на обкладинці американського Playboy з’явиться українка. І не просто модель — а жінка, яка зачарувала самого Гефнера. Йдеться про Дашу Астаф’єву. Фокус розповідає про модель і співачку та її шлях до журналу.

Даша Астаф’єва: шлях із маленького українського міста до Playboy Mansion

Даша Астаф’єва народилась у Покрові й з юності мріяла про світ моди. Але реальний прорив стався у 2007 році, коли вона отримала титул Playmate of the Year українського Playboy. Уже тоді фотографи й редактори говорили про "особливу кінематографічність" її образу: зовнішність у стилі ретро, харизма, погляд, який камера ніколи не прощає.

Її світова історія почалась із посилки.

Даша надіслала свої фото до американської редакції Playboy — і отримала відповідь, яка назавжди змінила її життя. Х’ю Гефнер особисто побачив її портфоліо, був вражений та запросив до Playboy Mansion.

Вже за кілька місяців вона стала не просто моделлю, а головною зіркою 55-го ювілейного номера американського Playboy.

Даша Астаф'єва на обкладинці Playboy Фото: Playboy

Історична обкладинка

У січні 2009 року американський Playboy вийшов із Дашею Астаф’євою як Playmate of the Month ювілейного випуску. Це був перший випадок, коли українка опинилась на сторінках — і фактично стала обличчям одного з найважливіших номерів в історії журналу.

Фотосесія проходила в легендарному маєтку Гефнера, а сам Гефнер у численних інтерв’ю називав Дашу "музою", яка нагадує класичні ідеали краси Playboy.

Даша Астаф'єва і Х'ю Гефнер Фото: Instagram

Що це означало для України

Для країни, що лише починала відкриватися світу у сфері шоу-бізнесу та моди, поява українки на обкладинці американського Playboy стала важливим сигналом: українські моделі можуть бути на рівні зі світовими.

Це була перемога не тільки Даші — це було визнання України у глобальній культурі.

Астаф’єва стала символом сміливості, відкритості та жіночої свободи. Її образ у Playboy — це вже частина історії. А сама вона — доказ того, що навіть найсміливіші мрії можуть прокладати шлях від маленького міста до сторінок легендарного видання.

