"Путіна отруїли". Даша Астаф'єва поділилася новими знімками для Playboy

Відома модель раніше зайнялася волонтерською діяльністю, а тепер вирішила повернутися у глянець з оригінальною фотосесією

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Співачка, ведуча та модель Даша Астаф'єва, яка після початку війни активно займається волонтерством, знялася в новій фотосесії для журналу Playboy Україна.

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Астаф'єва та головний редактор журналу Влад Іваненко поділилися знімками з фотосесії в ретро стилі, яка з'явиться на сторінках digital-версії видання вже сьогодні.

[ + – ] Даша Астаф'єва в новій фотосесії Фото: instagram.com/da_astafieva

На фото Астаф'єва сидить у вуличному кафе та читає газету The New York Times із промовистою передовицею Putin Poisoned (Путіна отруїли).

[ + – ] Даша Астаф'єва та Влад Іваненко Фото: instagram.com/da_astafieva

Автором знімків став відомий фотограф Руслан Лобанов. Він, до речі, показав в Instagram ще кілька варіантів газети із заголовками, які, ймовірно, використали у фотосесії.

[ + – ] Варіанти газети для фотосесії Фото: instagram.com/da_astafieva

В одній йдеться, що Путіна застрелено, в іншій — що він зник.

[ + – ] Варіанти газети для фотосесії Фото: instagram.com/da_astafieva

"Так склалося, що майже у всіх нас зараз схожі мрії. Мої, наприклад, завжди збуваються", — підписала знімки Астаф'єва, опублікувавши їх у соцмережах.

[ + – ] Даша Астаф'єва позує для нової фотосесії

Нагадаємо, Даша Астаф'єва не покинула Київ, коли ЗС РФ вдерлися в Україну, вона працює у волонтерському центрі. Вона засудила колег-селебріті з України, які не виступили із засудженням Росії після початку війни. Особливо одеситку Регіну Тодоренко.

Звістка про те, що відома модель допомагає ЗСУ, швидко рознеслася Україною, так що незабаром Даша отримала оригінальний сувенір від бійців. На одному зі снарядів вони написали послання: "Від Даші Астаф'євої". Модель була дуже зворушена.