"Путин отравлен". Даша Астафьева поделилась новыми снимками для Playboy

Известная модель ранее занялась волонтерской деятельностью, а теперь решила вернуться в глянец с оригинальной фотосессией

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Певица, ведущая и модель Даша Астафьева, которая после начала войны активно занимается волонтерством, снялась в новой фотосессии для журнала Playboy Украина.

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Астафьева и главный редактор журнала Влад Иваненко поделились снимками из фотосессии в ретро стиле, которая появится на страницах digital-версии издания уже сегодня.

[ + – ] Даша Астафьева в новой фотосессии Фото: instagram.com/da_astafieva

На фото Астафьева сидит в уличном кафе и читает газету The New York Times с красноречивой передовицей Putin Poisoned (Путин отравлен).

[ + – ] Даша Астафьева и Влад Иваненко Фото: instagram.com/da_astafieva

Автором снимков стал известный фотограф Руслан Лобанов. Он, к слову, показал в Instagram еще несколько вариантов газеты с заголовками, которые, вероятно были использованы в фотосессии.

[ + – ] Варианты газеты для фотосессии Фото: instagram.com/da_astafieva

В одной говорится, что Путин был застрелен, в другой – что он исчез.

[ + – ] Варианты газеты для фотосессии Фото: instagram.com/da_astafieva

"Так сложилось, что почти у всех нас сейчас похожие мечты. Мои, например, всегда сбываются", — подписала снимки Астафьева, опубликовав их в соцсетях.

[ + – ] Даша Астафьева позирует для новой фотосессии

Напомним, Даша Астафьева не покинула Киев, когда ВС РФ вторглись в Украину, она работает в волонтерском центре. Она осудила коллег-селебрити из Украины, которые не выступили с осуждением России после начала войны. Особенно, одесситку Регину Тодоренко.

Весть о том, что известная модель помогает ВСУ, быстро разнеслась по Украине, так что вскоре Даша получила оригинальный сувенир от бойцов. На одном из снарядов они написали послание: "От Даши Астафьевой". Модель была очень тронута.