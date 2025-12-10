День, когда родился Playboy: как первая украинка Даша Астафьева оказалась на культовой обложке

10 декабря 1953 года мир увидел первый номер Playboy — журнал, который впоследствии стал иконой поп-культуры, смелости и сексуальной революции. Издание Хью Хефнера изменило представление о формате мужского журнала, соединив эротику, культуру, интеллектуальные интервью и провокационный стиль, который определял поколение.

Через несколько десятилетий после того исторического дня на обложке американского Playboy появится украинка. И не просто модель — а женщина, которая очаровала самого Хефнера. Речь идет о Даше Астафьевой. Фокус рассказывает о модели и певице и ее пути к журналу.

Даша Астафьева: путь из маленького украинского города в Playboy Mansion

Даша Астафьева родилась в Покрове и с юности мечтала о мире моды. Но реальный прорыв произошел в 2007 году, когда она получила титул Playmate of the Year украинского Playboy. Уже тогда фотографы и редакторы говорили об "особой кинематографичности" ее образа: внешность в стиле ретро, харизма, взгляд, который камера никогда не прощает.

Ее мировая история началась с посылки.

Відео дня

Даша прислала свои фото в американскую редакцию Playboy — и получила ответ, который навсегда изменил ее жизнь. Хью Хефнер лично увидел ее портфолио, был поражен и пригласил в Playboy Mansion.

Уже через несколько месяцев она стала не просто моделью, а главной звездой 55-го юбилейного номера американского Playboy.

Даша Астафьева на обложке Playboy Фото: Playboy

Историческая обложка

В январе 2009 года американский Playboy вышел с Дашей Астафьевой как Playmate of the Month юбилейного выпуска. Это был первый случай, когда украинка оказалась на страницах — и фактически стала лицом одного из важнейших номеров в истории журнала.

Фотосессия проходила в легендарном поместье Гефнера, а сам Гефнер в многочисленных интервью называл Дашу "музой", которая напоминает классические идеалы красоты Playboy.

Даша Астафьева и Хью Хефнер Фото: Instagram

Что это означало для Украины

Для страны, которая только начинала открываться миру в сфере шоу-бизнеса и моды, появление украинки на обложке американского Playboy стало важным сигналом: украинские модели могут быть на уровне с мировыми.

Это была победа не только Даши — это было признание Украины в глобальной культуре.

Астафьева стала символом смелости, открытости и женской свободы. Ее образ в Playboy — это уже часть истории. А сама она — доказательство того, что даже самые смелые мечты могут прокладывать путь от маленького города до страниц легендарного издания.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Астафьева с юмором отреагировала на слухи о своей беременности.

Певица в слезах рассказала о смерти своей любимой собаки.

Кроме того, Даша в 2022 году поделилась новыми снимками для Playboy.