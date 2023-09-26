Даша Астафьева в слезах рассказала о смерти своей любимой собаки

По словам артистки, ее любимец умер из-за "халатного и жестокого отношения" в ветклинике.

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38-летняя украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер Даша Астафьева в сторис Instagram в слезах рассказала о смерти любимой собаки породы шиба-ину по кличке Чича. На видео звезда буквально разбита горем от потери верного друга.

"Друзья, я очень благодарна вам за ваши слова. Естественно, никто из вас не может помочь. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что нужно очень тщательно подбирать специалиста, который лечит вашу собаку. Не нужно доверять людям, не нужно доверять друзьям. Я в ужасном состоянии и ничего не могу делать. Все эти два дня, все, кому я обещала что-то, извините, пожалуйста. Естественно, каким был Чича деликатным, и я тоже такая деликатная, я ничего не могу вам рассказать, но знайте: я просто хотела избежать, чтобы другие собачки не умирали так, как наша", – говорит артистка, вытирая слезы.

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Она также рассказала, что Чича умер в ветеринарной клинике. По ее словам, раньше она часто лечила собак в этом заведении и рекомендовала его всем друзьям, однако "из-за халатного и жестокого" отношения собаки не стало, и артистка обещает в будущем доказать это.

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Даша также попросила тех, кто считает ее горе незначительным, идти подальше.

"Он был ребенком, которого мы доверили своим друзьям. Которым, естественно, было по… на чужого ребенка. Такова жизнь".

Астафьева обожала Чичу. 17 февраля 2021 года она рассказывала о своем любимце:

"Чича – истинный интеллигент. Он достаточно спокойный и послушный дома. Чистоплотный и воспитанный, любит тишину и покой. Хвала нашему педагогу Артему, который всего за несколько встреч научил понимать и правильно строить отношения с хитрой мордой. Потрясающий характер Чичи подтолкнул к спонтанному бесповоротному решению взять вторую собачку, Луну…. После ее появления в доме Чичикоша стал очень сильно поддерживать ее… Вот уже два года банда орудует сообща, не щадя ни сердец, ни здравого смысла своих хозяев. Мы навсегда в заложниках у вечных охотников за всем, что движется, и любителей дохляка и к*кашек. Сколько раз я злилась и плакала, возвращаясь с двумя иродами из леса. Но я знаю, что никаких других я бы так не любила. Сегодня я практически смирилась с особенными детьми. Любят вопреки и находят оправдания. Мне приятно жить на одной территории с ангелом и демоном, и наоборот. Я многому учусь рядом и, самое важное, чувствую себя человеком".

На странице Даши много фото, где она со своими собаками. Девушка рассказывала, что ее любимцы даже стали участниками проекта "Лапки в защиту", который предусматривал фотосессию животных в обмен на донаты для украинских защитников.

Ранее Фокус писал, что Даша Астафьева рассказала о конфликте с Лободой и Потапом.