Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж: як відреагувала мережа (фото)

Українська співачка та модель Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж наприкінці 2025-го року. Знаменитість зізналася, що нове перевтілення тепло зустріли її шанувальники.

Астафʼєва поділилася кадрами в Instagram. За словами Даші, ці знімки вперше в житті не мали жодного поганого коментаря.

Даша Астафʼєва змінила імідж

"От і думаю всі дні про це… Як важливо, чуючи, що ти красива, відчувати це по-справжньому. Знати і берегти жарт життя про те, яка ціна краси", — написала співачка, яка постала з коротким волоссям.

Астафʼєва зізналася, що крізь сльози читає слова своїх шанувальників, наче чує компліменти вперше.

Даша Астафʼєва Фото: instagram.com/da_astafieva

"Дякую, мої люди, обіймаю вас і ціную нашу спільноту. Ви зробили мене такою, а я, сподіваюсь, що вас хоч трохи іноді підтримую і посміхаю!" — додала Даша.

Даша Астафʼєва змінила зачіску Фото: instagram.com/da_astafieva

Реакція мережі

І під цим дописом зібралися позитивні коментарі від користувачів мережі:

"Ви дійсно прекрасна. І так вже багато років для мене, завжди були прекрасною, сильною, надихаючою!".

"Прекрасна Даша! Обіймаю".

"Неймовірна. Завжди".

"Ви дуже красива, така жіночна, щира і справжня, не схожа на інших. Ви як магніт, притягуєте".

Даша Астафʼєва Фото: instagram.com/da_astafieva

