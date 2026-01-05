Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж: як відреагувала мережа (фото)
Українська співачка та модель Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж наприкінці 2025-го року. Знаменитість зізналася, що нове перевтілення тепло зустріли її шанувальники.
Астафʼєва поділилася кадрами в Instagram. За словами Даші, ці знімки вперше в житті не мали жодного поганого коментаря.
Даша Астафʼєва змінила імідж
"От і думаю всі дні про це… Як важливо, чуючи, що ти красива, відчувати це по-справжньому. Знати і берегти жарт життя про те, яка ціна краси", — написала співачка, яка постала з коротким волоссям.
Астафʼєва зізналася, що крізь сльози читає слова своїх шанувальників, наче чує компліменти вперше.
"Дякую, мої люди, обіймаю вас і ціную нашу спільноту. Ви зробили мене такою, а я, сподіваюсь, що вас хоч трохи іноді підтримую і посміхаю!" — додала Даша.
Реакція мережі
І під цим дописом зібралися позитивні коментарі від користувачів мережі:
- "Ви дійсно прекрасна. І так вже багато років для мене, завжди були прекрасною, сильною, надихаючою!".
- "Прекрасна Даша! Обіймаю".
- "Неймовірна. Завжди".
- "Ви дуже красива, така жіночна, щира і справжня, не схожа на інших. Ви як магніт, притягуєте".
