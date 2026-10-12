Даша Астафьева будет читать Радиодиктант: где сейчас звезда Playboy и чем она занимается

Стали известны автора текста и чтецы Радиодиктанта национального единства. Среди них – украинская певица и модель Даша Астафьева.

Даша Астафьева — основательница книжного приложения UnderBooks, посвященного украинской литературе. Она часто публикует в соцсетях видео, на которых читает рассказы и стихи. Как сейчас живёт и выглядит звезда Playboy — расскажет Фокус.

Астафьева будет читать Радиодиктант

По словам певицы, украинцы должны мечтать, объединяться и побеждать. Артистка невероятно счастлива, что ей доверили зачитывать Радиодиктант.

"Спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства — это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!" — заявила Астафьева.

Видео дня

Отметим, что Всеукраинский радиодиктант в этом году состоится 27 октября — в День украинской письменности и языка. Его будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Суспильного.

Как сейчас выглядит Астафьева Фото: Instagram

Творческий путь Астафьевой

Карьера певицы началась с обучения на режиссёрском факультете в Днепре. Кроме того, Даша активно участвовала в вокальных конкурсах. Именно это привело её в шоу-бизнес.

Впоследствии Астафьева в США познакомилась с основателем и главным редактором Playboy Хью Хефнером. Даша стала "девушкой года" журнала и фавориткой самого Хефнера.

Астафьева стала "девушкой года" в Playboy Фото: Instagram

После возвращения в Украину Астафьева начала петь в известной группе NikitA, созданной Юрием Никитиным. Благодаря чрезмерной откровенности музыкального коллектива их творчество приобрело значительную популярность.

Даша Астафьева в группе NikitA Фото: Instagram

Как сейчас живёт Астафьева

После начала полномасштабного вторжения Даша приостановила свою карьеру. Она стала активно заниматься волонтерством, работает на кухне и лично готовит еду для военнослужащих ВСУ.

Кроме того, Астафьева запустила собственное шоу на YouTube под названием "Такие блюда", где готовит вместе со звездными гостями.

Кроме того, звезда мужских журналов стала читать украинскую литературу благодаря книжным проектам.

Астафьева активно помогает ВСУ Фото: Instagram

Личная жизнь Астафьевой

О личной жизни Астафьевой мало что известно. Однако в 2016 году широко обсуждался роман певицы с бизнесменом Артемом Кимом. Затем, в 2017 году, пара объявила о помолвке. Впрочем, в 2021 году Даша сообщила о разрыве отношений с возлюбленным.

Даша Астафьева и Артем Ким Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Астафьева резко осудила коллег по шоу-бизнесу, которые продолжают показывать роскошный образ жизни вместо освещения важных общественных событий и собраний.

Украинская певица яркими фотографиями ответила на слухи о своей беременности. Она продемонстрировала стройную фигуру и написала резкий комментарий.

Кроме того, Даша Астафьева получила необычный подарок от солдат ВСУ. Знаменитость с первых дней полномасштабного вторжения ведет борьбу на информационном фронте и помогает солдатам в тылу.