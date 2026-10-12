Даша Астаф'єва читатиме Радіодиктант: де зараз зірка Playboy і чим займається

Стало відомо автора тексту та читців Радіодиктанту національної єдності. Серед них – українська співачка та модель Даша Астаф'єва.

Даша Астафʼєва – засновниця книжкового застосунку UnderBooks з українською літературою. Вона часто ділиться у соцмережі відео, на яких озвучує оповідання та вірші. Як зараз живе та виглядає зірка Playboy – розповість Фокус.

Астаф’єва зачитає Радіодиктант

За словами співачки, українці мають мріяти, об’єднуватись та перемагати. Артистка неймовірно щаслива, що їй довірили зачитувати Радіодиктант.

"Дякую, що повірили. Українці мають мріяти, об’єднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності – це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!" – заявила Астаф’єва.

Зазначимо, що Всеукраїнський радіодиктант цього року відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Його транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного.

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Як зараз виглядає Астаф"єва Фото: Instagram

Творчий шлях Астаф’євої

Кар’єра співачки почалась з навчання на режисерському факультеті у Дніпрі. Також Даша активно брала участь у вокальних конкурсах. Це і призвело її до шоу-бізнесу.

Згодом Астаф’єва у США познайомилась із засновником і шеф-редактором Playboy Х'ю Хефнером. Даша стала "дівчиною року" журналу та фавориткою самого чоловіка.

Астаф"єва стала "дівчиною року" у Playboy Фото: Instagram

Після повернення в Україну Астаф’єва почала співати у відомому гурті NikitA, який створив Юрій Нікітін. Через надмірну відвертість музичного колективу їхня творчість набула неабиякої популярності.

Даша Астаф"єва у гурті NikitA Фото: Instagram

Як зараз живе Астаф’єва

Після початку повномасштабного вторгнення Даша поставила на паузу свою кар’єру. Вона почала активно займатися волонтерством, працює на кухні і особисто готує їжу для військових ЗСУ.

Крім цього, Астаф'єва запустила власне шоу на Youtube під назвою "Такі страви", де готує разом із зірковими гостями.

Також зірка чоловічих журналів зайнялась читанням української літератури через книжкові проєкти.

Астаф"єва активно допомагає ЗСУ Фото: Instagram

Особисте життя Астаф’євої

Щодо особистого життя Астаф'євої мало що відомо. Однак у 2016 році гучно обговорювали роман співачки з бізнесменом Артемом Кімом. Тоді у 2017-му пара оголосила про заручини. Втім, у 2021 році Даша повідомила про розрив стосунків із коханим.

Даша Астаф'єва та Артем Кім Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Астаф'єва різко засудила колег по шоу-бізнесу, які продовжують транслювати розкішне дозвілля замість висвітлення важливих суспільних подій та зборів.

Українська співачка яскравими фотографіями відповіла на плітки про її вагітність. Вона продемонструвала струнку фігуру і написала різкий коментар.

Крім того, Даша Астаф'єва отримала незвичайний подарунок від солдатів ЗСУ. Знаменитість з перших днів повномасштабного вторгнення воює на інформаційному фронті та допомагає солдатам у тилу.