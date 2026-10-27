Даша Астаф'єва – про Радіодиктант, критику, меми, Playboy і улюблені книги

Відома співачка та модель зробила карколомну кар’єру в шоу-бізнесі. Епатажні кліпи гурту NikitA свого часу викликали резонанс, а поява на обкладинці американського Playboy та зустріч із Г’ю Гефнером закріпили за нею статус головної провокаторки української сцени. Однак після початку повномасштабного вторгнення все докорінно змінилося.

Сьогодні Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідає про це рішення, відповідає на жарти, що несуться у соцмережах, а також називає свої улюблені аудіокниги.

Коли Ви погодилися читати Радіодиктант, багато хто згадав про Вашу співочу кар’єру в гурті NikitA та досвід у Playboy. Але насправді у цьому журналі друкувалися відомі письменники, зокрема Рей Бредбері та Стівен Кінг. Це, як на мене, допомагає "достукатися" до читача. Якою була Ваша мотивація?

– Пригадую відомий вислів Драгоманова: "Кожний, хто йде служити народові, тим самим надягає на себе терновий вінець". Він сказав це під час перепоховання Тараса Шевченка, коли його домовину проносили через Київ до Канева.

Перед тим, як писати допис у Threads про те, що у мене є маленька мрія – прочитати цього року Радіодиктант національної єдності, я вже знала, яка буде відповідальність і що стовідсотково буде хейт. Готова до цього. Мені хочеться робити справи не лише для того, щоб вони були помітні, а щоб це було відчутно для всього українського народу. Зараз ми бачимо, як щось величне й важливе ховалося роками. Величезна праця людей, які поклали життя на те, щоб донести це до нас.

Даша Астаф'єва реагує на критику спокійно Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Ви почали публічно реагувати на меми у мережі. Які коментарі чи пости найбільше повеселили в Threads? Вас це не ображає?

– Чесно кажучи, побачивши таку кількість уваги до нашої події, я була приємно вражена. По-перше, хочу подякувати усім за те, що вони зголосилися писати диктант. Особливо тим, хто робитиме це вперше у житті. Дуже вдячна цим людям, що вони готують аркуші та ручки. Для мене це дуже цінно як для людини, яка саме того і хотіла, щоб це свято об’єднало якомога більше українців.

По-друге, я вдячна всім за підтримку, бо ці Threads, ці пости, приколи, згенеровані в ChatGPT, неймовірно мене підтримують. Ми з Артуром все це бачимо, жартуємо, але, звичайно, трохи нервуємося.

Майже щороку українці нарікають на поганих читців: то надто швидко диктують, то незрозуміло. Торік, наприклад, зацькували Наталію Сумську. Це було справедливо? Якщо буде хейт, як реагуватимете?

– Звичайно, кожен із нас трьох готовий до хейту, впевнена в цьому. Артуру я бажаю сил, а від себе скажу: якщо людям, які нас цькуватимуть, це принесе полегшення у такі складні часи, то нехай це буде завдяки таким класним людям, як ми, які зроблять їхнє життя трохи легшим і добрішим.

Даша вдячна всім, хто її підтримує Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Дуже вдячна за те, що люди взагалі не мовчать, бо найстрашніше для мене – стати непомітною, бути непочутою, непобаченою. Вдячна всім, хто підтримує цю подію, хто робить анонси, готує людей, які писатимуть диктант; хто радить літературу та місця, де можна долучитися.

Наскільки добре Вам давалися диктанти у школі?

– У мене дуже класні враження, бо я обожнювала свою вчительку й завжди добре писала диктанти. Майже не пам’ятаю поганих оцінок за диктанти, тому що мені було дуже цікаво. Насамперед це про зв’язок між тобою та вчителем – про бажання почути. Моя вчителька завжди правильно диктувала, і я відчувала оці вібрації у її голосі, коли потрібно було поставити розділові знаки. Обожнюю змагання і обожнюю перемагати, бо для мене диктант – це своєрідне змагання.

Даша Астаф'єва: "Найстрашніше для мене – стати непомітною, бути непочутою, непобаченою" Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Я радію, що така велика кількість людей долучиться цього року. Бажаю всім гарно написати диктант! Ми з Артуром, зі свого боку, намагатимемося добре його надиктувати. Тренуємося… Уже перевіряємо на різних аудиторіях, і, чесно кажучи, у нас дуже класно виходить.

Якби Вам доручили написати текст диктанту, про що б написали?

– Кожного року він тим і цінний, що розповідає про наболіле – про те, що актуально для кожного з нас. Звичайно, якщо пофантазувати, я б не виключала можливість колись написати текст для диктанту. Написала б про силу людини; про те, як вона впливає на світ і на інших людей. Розповіла б про те, наскільки людина може бути вразливою, якою силою може бути її слабкість і якою силою може бути бажання допомагати слабким.

Даша запустила мобільний застосунок UnderBooks Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Дашо, Ви запустили мобільний застосунок UnderBooks з українськими аудіокнигами. Порекомендуйте, будь ласка, які цікаві та корисні книги там можна послухати?

– Я б обов’язково послухала класику: Багряного, Винниченка, після цього Підмогильного, Яблонську. Оскільки зараз зацікавленість і потяг до класичної української літератури підвищився, я б рекомендувала почати саме з неї. Можна почати з невеликих оповідань, які є в застосунку, наприклад, "Трикутний бій" Косинки, щоб познайомитися з голосами наших читців і зрозуміти, до чого вас більше потягне.

Даша Астаф'єва популяризує читання Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Які українські слова Ви найбільше любите за їхнє звучання чи особливе значення?

– Ой, це моя окрема любов! У мене вже є кілька словників, і, напевно, особлива любов – це словнички від Олени Пчілки та Софії Яблонської. Зараз пригадаю декілька слів, які обожнюю. Нехай люди теж спробують пошукати їхні значення. Думаю, тим, хто прагне розвитку, буде цікаво.

Слова Олени Пчілки:

"Москалик" – традиційна сушена риба до картоплі (хамса, кілька, корюшка).

"Джиґунчик" – ошатно вдягнений хлопчик.

"Наброїти" – наробити шкоди, зробити щось погане.

"Каптанець" – зменшувальна форма слова "каптан".

"Далебі" – правду кажучи, справді, дійсно.

"Сливе" – майже.

Слова Софії Яблонської:

"Керманич" – кермовий.

"Тихцем" – потайки.

"Подорожничка" – мандрівниця.

"Рістня" – сукупність рослин.

"Інтрузи" – нав’язливі гості.

"Зародень" – зародок.

"Ґаза" – марля.

"Кпини" – насмішки.

"Бібула" – грубий папір.

"Хмародери" – високі будинки.

"Тандита" – яскравий одяг.

"Кревняк" – родич.

"Рахуба" – лічба.

"Вивірка" – білка.

А як Ви ставитеся до суржику? Зараз деякі вистави, фільми, книги виходять з суржиком.

– Суржик обожнюю і в житті, і на сцені, і в кіно, і особливо у літературі. Для мене суржик – це особливість говірки певного регіону. І, звичайно, зараз я кайфую від говірки Олени Пчілки. Я настільки захоплююся вмінням прикрашати слова і вважаю, що це – еволюція мови, коли її підлаштовують під сучасність.

Подивіться, як багато нових слів, нових значень і цікавих мовних зворотів з’явилося під час війни. Це прикрашає мову, робить її живою. Якщо працюватимемо над її збагаченням, вона матиме силу й сьогодні. Щодо моїх уподобань, то давайте не буду "вумнічать". Послухайте будь-яку пісню Курган&Agregat, наприклад, "Оркестр абізян". Там прикольний суржик.

Зараз дуже неоднозначна ситуація у плані українізації. Наприклад, Максим Галкін раптом почав говорити і співати українською, натомість у Насті Каменських вилізла кіста…Як з цим бути?

– Дуже актуальне питання, дякую! Я вважаю, що кожен свідомий українець має робити все можливе, щоб створювати більше майданчиків і можливостей для вивчення української мови, щоб люди могли нею говорити, читати, слухати й досліджувати її.

Астаф'єва любить суржик в мистецтві Фото: особистий архів Даші Астаф’євої

Я щаслива, що ми в Underbooks теж долучені до цієї справи й можемо допомагати людям відкривати для себе українську мову та літературу. Приємно бачити, як багато українців перейшли на рідну мову. Сподіваюся, що ми не зупинимося на цьому, а рухатимемося далі й залучатимемо ще більше людей.

Рідна мова – це частина нашої ідентичності, нашої культури й наш захист у складні часи, які зараз переживаємо.

Хто для Вас орієнтир у цьому плані?

– Я не хочу нікого виокремлювати, але дівчатам від душі радила б послухати Ірину Вільде, Софію Яблонську, Олену Пчілку та Лесю Українку.

Хлопцям раджу слухати Підмогильного, щоб знаходити для себе справді хороші орієнтири. У цих авторах я бачу приклад мужності, незалежності, доброти й мудрості. Випробування були в усі часи – у кожного свої. Однак саме з цими авторами я відчула особливу спорідненість.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Астаф'єва отримала незвичайний подарунок від солдатів ЗСУ. Знаменитість з перших днів повномасштабного вторгнення воює на інформаційному фронті та допомагає солдатам у тилу.

Співачка також кардинально змінила імідж наприкінці 2025-го року. Вона зізналася, що нове перевтілення тепло зустріли її шанувальники.

Зазначимо, що Всеукраїнський радіодиктант цього року відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Його транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного.