Даша Астафьева "разнесла" сплетников, затравивших ее за диктант, фразой из двух слов

Украинская певица и общественная деятельница Даша Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

В прямом эфире звезда бросила ручку и произнесла мемную фразу, знакомую ещё со школьных лет.

Даша Астафьева ответила хейтерам

Даша обратилась к хейтерам, сославшись на песню "Вчителька" группы "Курган & Agregat".

Когда артистку спросили о впечатлениях после чтения текста, она, глядя прямо в камеру, бросила ручку на стол и сказала: "Я хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел".

Эти слова звучат в песне "Вчителька", которую Даша исполняла вместе с группой "Курган & Agregat".

В своём Instagram звезда поблагодарила людей за огромную поддержку и выразила радость по поводу того, что ей удалось собрать на диктанте такое количество "учеников".

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на "Радиодиктанте национального единства". В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала об этом решении.

Куда отправлять свои тексты диктанта, чтобы их проверили специалисты.

Помимо известной певицы Даши Астафьевой в группе NikitA также выступали Юлия Кавтарадзе, Анастасия Кумейко и Юлия Бричковская. О том, как сейчас живут звезды, рассказал Фокус.