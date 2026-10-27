Радиодиктант-2026: где слушать и куда отправлять свой текст (видео)

Ко Дню украинской письменности и языка, 27 октября, традиционно проводится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст, который сегодня пишут миллионы украинцев по всему миру, называется "Письмо, которое не заканчивается".

За годы своего существования радиодиктант превратился в крупнейший украиноязычный флешмоб, а не просто в проверку знаний украинского языка.

Радиодиктант-2026: где слушать

Трансляция начнется во вторник, 27 октября, в 11:00.

Радиодиктант транслируется на всех платформах "Суспильного":

Часто к радиодиктанту присоединяются и украинские воины, находящиеся на линии фронта.

Автором текста диктанта этого года стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать текст будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и Даша Астафьева.

Видео дня

Радиодиктант-2026

Куда отправлять текст радиодиктанта

Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили на наличие ошибок, можно:

отправить текст в бумажном виде по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть указана дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

А уже в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспильного" будет опубликован текст "Радиодиктанта национального единства", чтобы каждый мог проверить себя на наличие ошибок.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на "Радиодиктанте национального единства". В эксклюзивном интервью "Фокусу артистка рассказывает об этом решении, отвечает на шутки, разлетевшиеся в соцсетях, а также называет свои любимые аудиокниги.

Даша Астафьева получила необычный подарок от солдат ВСУ. Знаменитость с первых дней полномасштабного вторжения сражается на информационном фронте и помогает солдатам в тылу.

Отметим, что Всеукраинский радиодиктант в этом году состоится 27 октября — в День украинской письменности и языка. Его будут транслировать в прямом эфире на всех платформах "Суспильного".