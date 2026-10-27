Радіодиктант-2026: де слухати та куди відправляти свій текст (відео)

До Дня української писемності та мови, 27 жовтня, традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст, який сьогодні пишуть мільйони українців по всьому світу, називається "Лист, який не закінчується".

За роки свого існування радіодиктант перетворився на найбільший україномовний флешмоб, а не просто перевірку знань української мови.

Радіодиктант-2026: де слухати

Трансляція починається у вівторок, 27 жовтня об 11:00.

Радіодиктант транслюють на всіх платформах Суспільного:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Часто до радіодиктанту долучаються і українські воїни, які перебувають на лінії фронту.

Автором тексту цьогорічного диктанту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читатимуть текст вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та Даша Астафʼєва.

Видео дня

Радіодиктант-2026

Куди надсилати текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили на помилки, можна:

надіслати текст паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На штемпелі повинна бути дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

А вже в четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити себе на помилки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідає про це рішення, відповідає на жарти, що несуться у соцмережах, а також називає свої улюблені аудіокниги.

Даша Астаф'єва отримала незвичайний подарунок від солдатів ЗСУ. Знаменитість з перших днів повномасштабного вторгнення воює на інформаційному фронті та допомагає солдатам у тилу.

Зазначимо, що Всеукраїнський радіодиктант цього року відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Його транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного.