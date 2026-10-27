Сковорода, монахи и Даша Астафьева: самое смешное из Радиодиктанта (фото)

Во вторник, 27 октября, украинцы по всему миру писали Радиодиктант национального единства, который читали Даша Астафьева и Артур Пройдаков.

Как и многие громкие события в Украине, это тоже не обошлось без мемного шлейфа. Фокус собрал самые смешные шутки из сети.

Мемы о Радиодиктанте-2026

На фоне последнего громкого языкового скандала с Настей Каменских украинцы начали шутить, что певица не писала диктант, чтобы не сломать руку.

"Настя Каменских госпитализирована с открытыми переломами обеих рук. Певица пыталась написать общенациональный диктант по украинскому языку", — писали пользователи сети.

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

А певца Ивана Люленова сравнили с Григорием Сковородой.

"Зачем было беспокоить Григория Сковороду словом "гиперсильно"? В его времена такого не было", "Мир пытался поймать его, но не смог. А украинцы могут поймать его в туре", — писали украинцы.

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Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на неожиданную встречу довольно разных людей из шоу-бизнеса.

"Я могла бы представить Ивана Люленова и Эль Кравчука вместе где угодно, но только не на радиодиктанте", — пишут украинцы.

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

"Радиодиктант би лайк: А мы уже готовы писать диктант. Поэтому отправляемся в поле, на планету Сатурн, в Норвежское море, в Зазеркалье, в Лесную школу, в Гогвартс. А теперь пишем вместе. А перед этим заглянем в Южную Америку, в Ашан, в джунгли", — обратили внимание на затяжной процесс начала диктанта, когда на связь выходят украинцы со всего мира.

Кроме того, люди обсуждали, как же пишется слово "зсушный".

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Мемы о Радиодиктанте-2026 Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на "Радиодиктанте национального единства". В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказывает об этом.

Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

Куда отправлять свои тексты диктанта, чтобы их проверили специалисты.