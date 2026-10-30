Ланністери завжди платять за проїзд: меми про зірку "Гри престолів" у Києві (фото)

Відомий данський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау несподівано приїхав до столиці України наприкінці жовтня.

Мережу облетіли фото, на яких "Джеймі Ланністер" перебуває в київському метро під час повітряної тривоги через загрозу з боку росіян. А українці традиційно почали жартувати на свіжу тему та дивуватися, як поганці на екрані в житті виявилися порядними людьми.

"Ланністер" у Києві: меми

"Шанс поспати в київському метро з Джеймі Ланністером ніколи не дорівнює нулю", — пишуть користувачі мережі.

Не обійшлося і без згадок про ціну на проїзд у столичному метро, яка влітку стрибнула до 30 гривень.

Меми про "Джеймі Ланністера" в Києві Фото: Threads

"Ланністери завжди платять за проїзд", "Ніколай Костер-Вальдау під час тривоги безкоштовно зайшов у київське метро. Виходячи назовні після відбою, він оплатив проїзд зі словами "Ланністери завжди сплачують борги", — пишуть українці.

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Меми про "Джеймі Ланністера" в Києві Фото: Threads

Меми про "Джеймі Ланністера" в Києві Фото: Threads

"Ланністер" здивувався ціні на метро Фото: Threads

"Ланністер вписався як рідний. Наче з нами 5-й рік ночує. Зима близько", — пишуть українці.

"Джеймі Ланністер" у київському метро Фото: Threads

Також користувачі мережі уявили, як Ланністер прийшов на український базар, де йому порадили брати теплі речі: "Зима близько, синочку. Бери двоє".

Ланністер на базарі Фото: Threads

"Джеймі прибув на Північ. Нарешті ми в 8 сезоні", — кажуть користувачі мережі.

Меми про "Джеймі Ланністера" в Києві Фото: Threads

Звісно, не обійшлося і без теплих слів у бік Ніколая. Українці пригадали, що й інший Ланністер — Джек Глісон — також підтримує Україну.

"Кажуть, що відбитих антагоністів можуть зіграти лише дуже добрі люди. І це найкраща ілюстрація даного вислову. Дивилась "Ігри Престолів" і ненавиділа їх персонажів, що підкреслює майстерність цих акторів. А в житті це чудові люди, які приїжджають в Україну під час війни, цитують вірші українських авторів. Загалом, тепер я їх фанат", — написала українка.

"Ланністери" підтримують Україну Фото: Threads

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