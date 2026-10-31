Я, українка, написала лист Каміллі — королеві Великої Британії: вона мені відповіла

Кореспондентка відділу "Стиль життя" Вікторія Ситняк отримала лист від самої королеви Великої Британії Камілли і розповідає, у чому секрет "листування" з монархами.

Як отримати лист від королеви

Для фанатів королівських родин і не тільки є приємна можливість отримати листи від роялів — британських, іспанських, бельгійських і не тільки. Для цього потрібно привітати члена монаршої родини з якимсь святом — днем народження, Різдвом, Великоднем тощо.

Я ж привітала королеву Каміллу з днем народження, який вона відзначала в липні. Лист відправила 8 липня, а відповідь отримала наприкінці жовтня, тобто чекала на відповідь три з половиною місяці.

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Ваші привітання з днем народження високо оцінили. Дуже дякую за ваші теплі думки. відповіла королева

Що потрібно для листа королеві: конверт, написане англійською привітання на аркуші, необхідна кількість марок(!). На момент липня 2026 року вимагали 5 марок з позначкою "U". Кількість рахується від курсу долара, тому це потрібно уточнювати у відділенні Укрпошти, через яку ви й будете відправляти лист.

Відповідь від королеви Камілли Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Відповідь від королеви Камілли Фото: focus.ua / Вікторія Ситняк

Адреса королеви Камілли:

Her Royal Majesty

The Queen

Buckingham Palace

London, SW1A 1AA

Сполучене королівство

Привітання з Різдвом

Наразі ж найбільш актуальним буде привітання з прийдешніми новорічними святами (враховуючи тривалість доставки листів, можна впродовж листопада вже вітати з Різдвом). Зауважте, що звертатися до членів королівської родини на ім'я неприпустимо (не Кейт Міддлтон, а принцеса Уельська тощо). Крім того, лист має мати офіційний тон. У ньому можна трохи розповісти про себе.

Також важливо не забути вказати свою зворотну адресу та закінчити лист словами "ваш(-а) щиро" або "дуже щиро".

Адреса Кейт Міддлтон:

Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales

Kensington Palace

London

W8 4PU

Цікаво, що покійна королева Великобританії Єлизавета II колись сама переглядала листи, які надходили на адресу Букінгемського палацу. А наразі це роблять здебільшого помічники.

Адреси інших членів різних королівських родин можете знайти в мережі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини.

Король Чарльз посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.

Також королева Камілла нещодавно вразила людей своїм яскравим комбінезоном.