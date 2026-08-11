Принц Вільям лютував: король Чарльз і Камілла хотіли змінити ім'я Кейт Міддлтон

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини. Ця ідея викликала обурення у принца Вільяма.

У новій книзі Крістофера Андерсена "Кейт! Мужність, витонченість і сила жінки, яка стане королевою" автор розповів про ситуацію, яка ледь не розсварила королівську родину. У книзі йдеться, що Чарльз і Камілла хотіли "перейменувати" Кейт Міддлтон, щоб не плутати королівські монограми. Про це пише видання Fox News.

Зазначається, що король Чарльз III і королева Камілла мали власні королівські монограми, що складалися з переплетених літер "С" під короною. Тому вони висловили занепокоєння, що третя королівська монограма з літерою "С" буде надмірною, і вирішили, що Кейт Міддлтон може змінити написання свого повного імені, щоб уникнути цього. Подружжя придумало, що Catherine можна змінити на Katherine, помінявши всього лише одну літеру.

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Король Чарльз і королева Камілла хотіли, щоб Кейт Міддлтон змінила написання власного імені Фото: Instagram/@clarencehouse

Несподівано така ідея неабияк розлютила принца Вільяма, йдеться у книзі. Він відповів Чарльзу і Каміллі від імені дружини, заявивши, що це "образа не тільки для Кейт, а й для усієї родини".

"Сама суть прохання Чарльза та Камілли — що Кетрін додавала занадто багато літер "С" до королівських гербів — показує, наскільки важливими є імідж та брендинг для членів королівської родини. Монархія — це справді гігантська гра в перевершення один одного", — зауважив автор книги у коментарі журналістам.

Представник Кенсінгтонського палацу повідомив Fox News, що вони не коментують книги.

Андерсен у книзі також розповідає, що після одруження Вільям розпочав справжню боротьбу за Кейт. Принц дбав про те, щоб Кейт не була змушена брати на себе занадто велике королівське навантаження, якщо це означало, що їй доведеться проводити забагато часу далеко від їхніх дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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