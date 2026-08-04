Король Чарльз посварився з принцом Вільямом: що його розлютило

Виявилося, що батько і син мають різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі, який може повернутися до королівської родини після численних скандалів. А також спадкоємець престолу посварився з королевою Каміллою.

За повідомленнями джерела, король Чарльз образився на принца Вільяма і Кейт Міддлтон після того, як вони нібито проігнорували королеву Каміллу на нещодавньому офіційному заході. Король відповів їм тим самим, повідомляє Daily Star.

А Вільям, у свою чергу, незадоволений, що король Чарльз "залишив двері прочиненими" для повернення принца Гаррі в королівську родину.

Королівський телеведучий Іен Пелхем Тернер заявив, що король лютує після того, як Вільям і Кейт Міддлтон нібито виявили неповагу до його дружини.

За наявними даними, на одному з недавніх заходів напруга досягла апогею: подружжя Уельське, як стверджується, пройшло повз Каміллу, не зробивши реверансу і не вклонившись. Це сталося після того, як стало відомо про слово з трьох літер, яке спричинило ворожнечу між Гаррі та Вільямом, і про те, як Меган погіршила ситуацію.

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"Я чув, що між Каміллою, Вільямом і Кейт, схоже, немає особливого сімейного кохання. Нещодавно вони пройшли повз королеву, не зробивши реверансу, що багато хто розцінив як публічний жест непокори. Чарльз буде повністю підтримувати свою дружину. Повернення Гаррі — це перша ознака того, що він."

Згідно з джерелом, король Чарльз "доклав усіх зусиль", щоб створити комфортні умови для Гаррі та його родини під час їхнього нещодавнього візиту до Великобританії. Цей жест доброї волі, як повідомляється, не сподобався Вільяму та Кейт, що спровокувало напружене протистояння з Каміллою. Тим не менш, Чарльз залишається непохитним, мабуть, вирішивши нагадати Вільяму, на чиїй голові корона.

Він закликав сім'ю зберігати єдність, а не дозволяти своїм розбіжностям виходити на публіку. "Для народу королівська родина має сприйматися як згуртоване ціле", — сказав Пелхем Тернер.

Він додав: "Замість того, щоб це була реальна версія драми Netflix "Корона".

Тим часом, за повідомленнями, Вільям "дуже злий" на Гаррі через одну помилку, яку "важко ігнорувати".

Це сталося після того, як герцогиня Сассекська погодилася стати запрошеним суддею в 18-му сезоні австралійського шоу MasterChef, де кухарям-початківцям буде запропоновано перетворити звичайний інгредієнт на страву, "гідну герцогині".

Вона з'явилася у складі журі разом із суддями MasterChef Australia Лінг Йеоу, Софією Левін і Жан-Крістофом Новеллі.

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