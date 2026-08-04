Король Чарльз поссорился с принцем Уильямом: что его разозлило

Оказалось, что у отца и сына разные взгляды на ситуацию с принцем Гарри, который может вернуться в королевскую семью после многочисленных скандалов. А также наследник престола поссорился с королевой Камиллой.

По сообщениям источника, король Чарльз был в ярости от принца Уильяма и Кейт Миддлтон после того, как они якобы проигнорировали королеву Камиллу на недавнем официальном мероприятии. Король ответил им тем же, сообщает Daily Star.

А Уильям, в свою очередь, недоволен, что король Чарльз "оставил дверь приоткрытой" для возвращения принца Гарри в королевскую семью.

Королевский телеведущий Иэн Пелхэм Тернер заявил, что король в ярости после того, как Уильям и Кейт Миддлтон якобы проявили неуважение к его жене.

По имеющимся данным, на одном из недавних мероприятий напряжение достигло апогея: супруги Уэльские, как утверждается, прошли мимо Камиллы, не сделав реверанса и не поклонившись. Это произошло после того, как стало известно о слове из трех букв, которое стало причиной вражды между Гарри и Уильямом, и о том, как Меган усугубила ситуацию.

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"Я слышал, что между Камиллой, Уильямом и Кейт, похоже, нет особой семейной любви. Недавно они прошли мимо королевы, не сделав реверанса, что многие расценили как публичный жест неповиновения. Чарльз будет всецело поддерживать свою жену. Возвращение Гарри — это первый признак того, что он публично выражает свое несогласие", — сообщил Тернер.

Согласно источнику, король Чарльз "приложил все усилия", чтобы создать комфортные условия для Гарри и его семьи во время их недавнего визита в Великобританию. Этот жест доброй воли, как сообщается, не понравился Уильяму и Кейт, что спровоцировало напряженное противостояние с Камиллой. Тем не менее, Чарльз остается непреклонным, по-видимому, решив напомнить Уильяму, на чьей голове корона.

Он призвал семью сохранять единство, а не позволять своим разногласиям выходить на публику. "Для народа королевская семья должна восприниматься как сплоченное целое", — сказал Пелхэм Тернер.

Он добавил: "Вместо того чтобы это была реальная версия драмы Netflix "Корона".

Между тем, по сообщениям, Уильям "очень зол" на Гарри из-за одной ошибки, которую "трудно игнорировать".

Это произошло после того, как герцогиня Сассекская согласилась стать приглашенным судьей в 18-м сезоне австралийского шоу MasterChef, где начинающим поварам будет предложено превратить обычный ингредиент в блюдо, "достойное герцогини".

Она появилась в составе жюри вместе с судьями MasterChef Australia По Линг Йеоу, Софией Левин и Жан-Кристофом Новелли.

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