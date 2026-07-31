Полеты в облаках: Меган Маркл подверглась критике за выдумки о "10 годах службы Гарри в авиации"

Меган Маркл неожиданно преувеличила военные заслуги своего мужа, принца Гарри, приписав ему почти 6 лишних лет службы в британских ВВС.

Хотя 41-летний принц Гарри действительно прослужил десять лет в армии, он провёл чуть менее 4 лет в должности второго пилота и стрелка во время службы в Афганистане. Из-за этого на Меган Маркл обрушилась волна упреков со стороны критиков, пишет таблоид Radar Online.

Что рассказала Меган Маркл о принце Гарри

Маркл сделала это заявление 28 июня во время сессии вопросов и ответов после показа документального фильма "Cookie Queens". Говоря о "трудных моментах", герцогиня Сассекская отметила, что все люди в жизни проходят через множество испытаний. Тогда она вдруг вспомнила слова своего мужа о том, что жизнь "полна сюрпризов".

"Но знаете, он 10 лет проработал пилотом вертолёта в британской армии. И иногда, в действительно тяжёлые дни, он говорил: "Эй, дорогая, знаешь, даже если бушует буря, над ней всегда светит солнце", — рассказала герцогиня.

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Какой на самом деле была служба принца Гарри

Принц Гарри на самом деле служил пилотом армейской авиации три с половиной года Фото: REUTERS

Как пишет издание Express, принц Гарри имеет десятилетний военный стаж. Он дважды служил в Афганистане, где принимал участие в нескольких боевых миссиях, а также участвовал в учебных миссиях в Великобритании, США и Австралии.

Принц Гарри прошел две ротации в Афганистане, но только одну — в качестве второго пилота. В 2007 году он был отправлен в секретную 10-недельную миссию в провинцию Гильменд в Афганистане в качестве передового авиадиспетчера, где помогал координировать непосредственную воздушную поддержку и руководить воздушными ударами по целям талибов.

В мае 2009 года Гарри приступил к официальному обучению пилотированию вертолётов на базе Королевских ВВС в Шоубери, а через год получил звание пилота. В 2012 году он получил квалификацию второго пилота-стрелка вертолёта Apache. В том же году, с сентября, и до января 2013 года принц участвовал в боевых миссиях в Афганистане.

Вершиной службы принца стало получение квалификации командира вертолета Apache в июле 2013 года.

Меган Маркл подверглась критике за громкие заявления

Люди, которые внимательно следят за королевской семьёй и знают подробности их жизни, сразу же поймали Меган Маркл на неправдоподобных заявлениях. В соцсетях один из пользователей заметил, что такие слова являются формой "присвоения чужих заслуг".

"Подозрительно. Не думаю, что ему разрешали летать самостоятельно, только в качестве второго пилота. И, похоже, сейчас у него нет лицензии. Мы никогда не слышали, чтобы он летал после службы в армии, как Уильям", — отметил другой пользователь.

Кроме того, люди обрушились с критикой и на принца Гарри, высказав мнение, что супруги просто "пытаются копировать" других членов королевской семьи и приписать себе больше заслуг.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что король Чарльз III выдвинул жесткий ультиматум Меган Маркл и принцу Гарри.