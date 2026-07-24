По стопам принцессы Дианы: Меган Маркл поделилась редкими снимками отдыха с детьми в Европе

Меган Маркл поделилась трогательными фотографиями с "летних каникул" принца Гарри и их детей Арчи и Лилибет, сделанными во время пребывания семьи в Европе.

Герцогиня Сассекская опубликовала целую серию редких снимков из их отпуска, на которых, в частности, видна одна из локаций в Португалии. Меган Маркл поделилась фотографиями на своей странице в Instagram.

В течение последних недель семья путешествовала по Европе в преддверии возвращения принца Гарри в Великобританию в этом месяце для участия в "Играх Непокоренных" в Бирмингеме. Хотя точно не подтверждено, где именно они отдыхали, но, как пишет Daily Mail, это была, в частности, Португалия. Там, по слухам, супруги Сассексы приобрели вторую недвижимость недалеко от дома кузины Гарри — принцессы Евгении и ее мужа.

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Меган Маркл с дочерью на одном из пляжей в Европе Фото: Meghan/Instagram

СМИ также обратили внимание на то, что на одном из снимков из этой серии запечатлена семья во время посещения Элторпа — поместья, где прошло детство принцессы Дианы. На этом кадре Лилибет идет по аллее, обсаженной деревьями и живыми изгородями, а впереди вместе прогуливаются Гарри и Арчи, в руках которых, вероятно, букеты цветов.

Меган Маркл показала свою дочь Лилибет Фото: Meghan/Instagram

Эти цветы в руках могут свидетельствовать о том, что семья Сассексов посетила место захоронения принцессы Дианы, расположенное недалеко от ее родового поместья. Журналисты обратили внимание, что примерно в то время, когда были сделаны эти снимки, 10–11 июля, территория Элторпа была закрыта для посетителей.

На другом кадре маленький Арчи сидит в кабине самолета в пилотской кепке, а трое пилотов окружают его, пока мальчик делает вид, будто управляет самолетом.

Маленький Арчи попробовал себя в роли пилота Фото: Meghan/Instagram

На другом снимке запечатлена вся семья Сассексов, когда они веселились на пляже и купались в море.

Меган Маркл, принц Гарри и их дети Лилибет и Арчи купаются в море

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее Меган Маркл также публиковала трогательные фотографии детей в честь Дня отца.