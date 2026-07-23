"Запретное слово": всего одна оплошность судьи в шоу "МастерШеф" вывела из себя Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл возмутилась, когда в эфире австралийского шоу "МастерШеф" судья допустила случайную ошибку, представив её как королевскую гостью.

Судья австралийской версии популярного телешоу "МастерШеф" По Линг Йоу представила Меган Маркл как представительницу королевской семьи. Однако сама герцогиня и её команда "были разочарованы", услышав это представление, пишет Sky News.

Меган Маркл появилась в шоу в качестве специального гостя. Съемки состоялись во время её поездки в Австралию вместе с принцем Гарри в начале этого года.

Хотя герцогиня Сассекская не проявила возмущения в эфире, однако, как выяснилось, она всё же была разочарована, когда По Линг Йоу представила её как "члена королевской семьи". Оказалось, что перед съемками Меган Маркл и ее команда настаивали перед продюсерами на том, чтобы ее ни в коем случае так не называли.

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Меган Маркл в эфире австралийской версии шоу "МастерШеф" Фото: Instagram

"У нас на кухне уже бывали звезды „МастерШеф“, но такого ещё не было! Из солнечной Калифорнии — пожалуйста, поприветствуйте на "МастерШеф Австралия"… герцогиню Сассекскую, Меган Маркл!", — такими словами представила королевскую гостью судья.

Когда Йоу узнала о возмущении Меган Маркл, она тоже была огорчена, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Она считала, что её пытались втянуть в вопросы королевского протокола, чего сама судья совершенно не хотела. В конце концов, Йоу хотела извиниться перед герцогиней, но команда шоу отговорила её от этого.

Еще один инсайдер рассказал, что между Меган Маркл и По Линг Йоу за кадром также произошли некоторые спорные моменты. Йоу пыталась пошутить, однако не все ее шутки подействовали на герцогиню так, как она надеялась. Эти моменты так и не попали в эфир.

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