Как принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые отреагировали на Меган Маркл

До того, как Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, принц Гарри должен был сообщить о своих новых отношениях брату, принцу Уильяму, и Кейт.

Близкие Гарри — принц и принцесса Уэльские — были застигнуты врасплох этой новостью. Об этом пишет Hello Magazine.

Как Кейт и Уильям отнеслись к Меган

В своих мемуарах "Запасной", вышедших в 2023 году, Гарри рассказал о том моменте, когда он наконец поделился новостью о том, что встречается с кем-то новым, с принцем Уильямом и Кейт, и их реакция была бесценна.

Уэльские уже чувствовали, что "что-то происходит", когда Гарри однажды вечером присоединился к ним за ужином.

Когда принц "непринуждённо упомянул, что в его жизни появилась новая женщина", их любопытство сразу же разгорелось. "Кто она?" — с нетерпением спросили они. Гарри признался, что сначала хотел, чтобы родственники "сохранили это в тайне", прежде чем обнародовать.

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Затем он рассказал, что его девушка — актриса и она американка.

Гарри говорит, что "у них челюсти отвисли". Хотя Гарри сначала был "озадачен" такой реакцией своего брата, причина вскоре стала понятна. Уильям и Кейт признались, что они были поклонниками популярной юридической драмы Меган "Форс-мажор".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/Netflix

Гарри вспомнил о своём удивлении и написал: "Все это время я думал, что Уилли и Кейт могут не принять Мэг в семью, но теперь мне пришлось переживать, что они будут просить у неё автограф".

Отношения Гарри и Меган

Роман герцога и герцогини Сассекских начался в 2016 году, когда пару познакомил общий друг. Через год было объявлено об их помолвке.

Гарри и Меган поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Но менее чем через два года пара отошла от действующей монархии ради новой жизни в США. Сейчас они воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет.

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