Этот поступок принцессы Дианы заставил Уильяма покраснеть

В день 13-летия принца Уильяма его покойная мать, принцесса Диана, сделала нечто, что оказалось для него слишком.

Вряд ли принц Уильям сегодня получит торт, похожий на тот дерзкий, который его мама приготовила 31 год назад. Об этом пишет Mirror.

Подарок принцессы Дианы Уильяму

Оказывается, когда Уильям наконец-то стал подростком, принцесса Диана заказала кондитерскую выпечку, от которой он "покраснел". Между тем его брату Гарри, как сообщается, торт понравился.

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрейди рассказал: "Я пришёл на работу тем утром, спустился к холодильнику, открыл дверцу и увидел самые большие груди, которые я когда-либо видел в своей жизни".

По его словам, принцесса любила смущать людей, рассказывая деликатные анекдоты.

Відео дня

А Уильям от выкрутасов мамы сразу покраснел.

Принцесса Диана и принц Уильям Фото: The Royal Family

Принц Уильям Артур Филипп Луи Уэльский появился на свет в качестве второго в очереди на престол в больнице Святой Марии в Паддингтоне 21 июня 1982 года. Он был первенцем тогдашних принца и принцессы Уэльских, которые впоследствии развелись.

Его мать Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Уильяму было всего 15, а его брату Гарри — 12.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла всегда наслаждаются одним и тем же завтраком — за одним ежегодным исключением.

Принцесса Диана незадолго до смерти сожалела перед сыновьями о том, что сделала ранее.

Кроме того, Фокус писал о дне рождения принца Уильяма — будущего короля Великобритании.