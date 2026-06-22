Что ест 77-летний король Чарльз после лечения рака (фото)

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла всегда наслаждаются одним и тем же завтраком — за одним ежегодным исключением.

Когда дело доходит до выбора еды, король Чарльз и королева Камилла не любят отклоняться от своих любимых блюд. Об этом пишет Hello Magazine.

Что ест король Чарльз III

Как и всем нам, суверену время от времени необходимо вносить кардинальные изменения в свой рацион — и последнее из них может стать для вас неожиданностью.

Хотя король Чарльз раньше начинал день с более питательной и сытной еды, он стал отказываться от таких завтраков.

Бывший королевский садовник Джек Стукс поделился некоторыми подробностями о завтраке, который отец принца Уильяма и принца Гарри ел во время парада "Trooping the Colour".

Он говорит: "Король никогда не ест много во время парада Trooping the Colour. Он старается съесть что-нибудь полезное, например, хлопья с орехами, фруктами и мёдом. Он никогда не был из тех, кто много ест".

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Король Чарльз III Фото: Скрин видео

Перелом в рационе короля

Это довольно существенное отступление от завтрака с высоким содержанием белка, который, как известно, король и его супруга любили в прошлом.

Пять лет назад на официальной странице Кларенс-Хауса в Instagram была опубликована информация о том, что он любит на завтрак "запеченные яйца с сыром".

С подвядшим шпинатом, вялеными помидорами, мягким сыром и двойными сливками, сверху на яйцах и сыре — это очень питательное, хотя и довольно сытное блюдо для начала долгого дня.

Известно, что король часто пропускает обед, хотя сейчас это, возможно, уже не так, особенно если он предпочитает более скромные завтраки.

Кларенс-Хаус также рассказал, что пара любит есть овсяное печенье, которое подают на завтрак или вместе с сырной тарелкой.

Любимые блюда Чарльза III

Хотя монарх любит начинать свой день с питательного завтрака, он, как известно, не обедает. Однако после того, как в 2024 году ему поставили диагноз "рак", Чарльзу, как сообщается, посоветовали начать обедать его жена, королева Камилла, а также врачи. В 2024 году сообщалось, что он "неохотно" отнесся к этим изменениям, но пошёл на компромисс, съев на обед половину авокадо.

Вечером монарх предпочитает здоровые, сытные блюда из свежих продуктов, значительная часть которых выращивается в его собственном поместье Хайгроув-Хаус.

Король также придерживается преимущественно растительной диеты.

"Уже много лет я не ем мяса и рыбы два дня в неделю, а также не употребляю молочные продукты один день в неделю", — заявил монарх в интервью BBC в 2021 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.

Король Чарльз III столкнулся с весьма неуважительным отношением к себе со стороны птицы.

Кроме того, Фокус писал о дне рождения принца Уильяма — будущего короля Великобритании.