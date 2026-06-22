Що їсть 77-річний король Чарльз після лікування раку (фото)

Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева Камілла завжди насолоджуються одним і тим самим сніданком — за одним щорічним винятком.

Коли справа доходить до вибору їжі, король Чарльз і королева Камілла не люблять відхилятися від своїх улюблених страв. Про це пише Hello Magazine.

Що їсть король Чарльз ІІІ

Як і всім нам, суверену час від часу потрібно вносити кардинальні зміни у свій раціон — і остання з них може стати для вас несподіванкою.

Хоча король Чарльз раніше починав день поживнішою та ситнішою їжею, він почав відмовлятися від таких сніданків.

Колишній королівський садівник Джек Стукс поділився деякими подробицями про сніданок, який батько принца Вільяма та принца Гаррі їв під час Trooping the Colour.

Він каже: "Король ніколи багато не їсть під час Trooping the Colour. Він намагається з'їсти щось здорове, наприклад, пластівці з горіхами, фруктами та медом. Він ніколи не був тим, хто б багато їв".

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Король Чарльз ІІІ Фото: Скрін відео

Розворот у харчуванні короля

Це досить суттєвий відхід від сніданку з високим вмістом білка, який король та його дружина, як відомо, любили в минулому.

П'ять років тому на офіційній сторінці Кларенс-Хауса в Instagram було опубліковано інформацію про те, що він полюбляє на сніданок "запечені яйця з сиром".

Зі зів'ялим шпинатом, в'яленими помідорами, м'яким сиром та подвійними вершками, зверху на яйцях та сирі, це дуже поживна, хоча й досить ситна страва для початку довгого дня.

Відомо, що король часто пропускає обід, хоча це може бути вже не так, особливо якщо він обирає менші сніданки.

Кларенс-Хаус також поділився тим, що пара любить їсти вівсяне печиво, яке подають на сніданок або разом із сирною тарілкою.

Улюблені страви Чарльза ІІІ

Хоча монарх любить починати свій день зі сніданку, багатого на поживні речовини, він, як відомо, не обідає. Однак після того, як у 2024 році йому поставили діагноз рак, Чарльзу, як повідомляється, порадила почати обідати його дружина, королева Камілла, а також лікарі. У 2024 році повідомлялося, що він "неохоче" ставився до змін, але пішов на компроміс, з'ївши половину авокадо на обід.

Увечері суверен віддає перевагу здоровим, ситним стравам зі свіжих продуктів, значна частина яких вирощується у його власному маєтку Хайгроув-Хаус.

Король також дотримується переважно рослинної дієти.

"Роками я не їм м’яса та риби два дні на тиждень, і я не їм молочних продуктів один день на тиждень", — казав монарх BBC у 2021 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Королева Великої Британії Камілла в королівській ложі в Аскоті забула, що її знімають камери, і вдалася до своєї шкідливої звички.

Король Чарльз ІІІ стикнувся з вельми неповажним ставленням до себе з боку пташки.

Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Британії.