Принцу Вільяму — 44. Як майбутній король виглядав у дитинстві та юності (фото)

Сьогодні, 21 червня, принц Уельський Вільям відзначає свій 44-й день народження. Майбутній король Великої Британії народився в 1982 році в сімʼї принцеси Діани та тоді ще принца Чарльза, проте батьки згодом розлучилися, а мама Вільяма загинула в трагічній ДТП в Парижі, коли вони з братом Гаррі були підлітками.

Фокус з нагоди дня народження майбутнього британського монарха розповідає цікаві факти про нього та як Вільям виглядав у дитинстві.

Народився поза палацом

Внук королеви Єлизавети II наразі з гідністю виконує свої обов’язки як члена монаршої родини, через що став фаворитом сотні тисяч людей.

Вільям Артур Філіп Луїс був первістком у батьків і став першим членом королівської сім’ї, народженим за межами палацу — у шпиталі Святої Марії.

Після школи іменинник вступив до знаменитого Ітонського коледжу, де вивчав географію, біологію та історію мистецтв. Син короля Чарльза ІІІ добре навчався. У коледжі монарший спадкоємець жив в окремій кімнаті і користувався окремою душовою з міркувань безпеки.

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По закінченню Ітона принц взяв однорічну перерву в навчанні і присвятив себе подорожам світом. Вільям побував у багатьох країнах, де провів масштабні благодійні акції, як це робила його мама Діана. За цей час юнаку вдалося визначитися з напрямком для майбутньої освіти.

Повернувшись додому, принц вступив до престижного Сент-Ендрюського університету в Шотландії, де і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон.

Принц Вільям з мамою Фото: The Royal Family

У 2006 році Вільям вступив до Королівської Військової Академії, повторивши кар’єру всіх членів королівської сім’ї по чоловічій лінії. Імениннику довелося служити в британському полку Королівської кінної гвардії. У 2009 році він закінчив Сендхерст у званні молодшого лейтенанта і вступив до льотної школи, з якої вийшов у званні капітана.

Принц Вільям у дитинстві Фото: The Royal Family

Інші цікаві факти про принца Вільяма

Зокрема, принцу було присвоєно почесне звання адвоката-захисника (барристера), що зробило його шостим членом королівської сім’ї, якому, починаючи з XIX століття, вдалося отримати це престижне звання.

Сина принцеси Діани зарахували до складу рятувальної бази Королівських ВПС, сили якої локалізуються на уельському острові Енглсі. На посаді пілота рятувального вертольота майбутньому королю Британії довелося брати участь у багатьох спецопераціях.

Після народження дітей Вільям вирішив залишити військову службу, присвятивши себе королівським обов’язкам і благодійності. Чоловік Кейт Міддлтон найбільше переймається збереженням дикої природи та боротьбою з безпритульністю.

Відомо, що принц фанат спорту. Найбільше його хобі — гра в поло, а також катання на велосипеді. Він також любить серфінг.

Після того, як іменинник зійде на британський престол, він візьме імʼя Вільям V.

Король Чарльз ІІІ із сином Фото: Instagram theroyalfamily

Знання мов

Вільям знає п’ять різних мов, але не всіма розмовляє вільно. З дитинства вивчав французьку, валлійську, з огляду на його майбутню роль принца Уельського. Також майбутній суверен може розмовляти гельською (шотландською) та іспанською мовами. Під час навчання в університеті Вільям вивчав суахілі (найпоширеніша мова в Африці).

У лютому 2025 році під час візиту до української школи в Естонії принц вивчив кілька українських слів.

Принц Вільям Фото: The Royal Family

У 2011 році принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. Пара виховує трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Принц Вільям з родиною Фото: Cover Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Королева Великої Британії Камілла в королівській ложі в Аскоті забула, що її знімають камери, і вдалася до своєї шкідливої звички.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували в соціальних мережах фотографію свого нового спанієля Отто.

Крім того, стало відомо, що Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року.