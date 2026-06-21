Принцу Уильяму — 44. Как будущий король выглядел в детстве и юности (фото)

Сегодня, 21 июня, принц Уэльский Уильям отмечает свой 44-й день рождения. Будущий король Великобритании родился в 1982 году в семье принцессы Дианы и тогда ещё принца Чарльза, однако родители впоследствии развелись, а мама Уильяма погибла в трагическом ДТП в Париже, когда они с братом Гарри были подростками.

Фокус ко дню рождения будущего британского монарха, рассказывается о интересных фактах из его жизни и о том, как Уильям выглядел в детстве.

Родился за пределами дворца

Внук королевы Елизаветы II в настоящее время с достоинством исполняет свои обязанности члена королевской семьи, благодаря чему стал любимцем сотен тысяч людей.

Уильям Артур Филипп Луис был первенцем в семье и стал первым членом королевской семьи, родившимся за пределами дворца — в больнице Святой Марии.

После школы именинник поступил в знаменитый Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Сын короля Чарльза III хорошо учился. В колледже наследник престола жил в отдельной комнате и пользовался отдельной душевой из соображений безопасности.

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По окончании Итона принц взял годичный перерыв в учебе и посвятил себя путешествиям по миру. Уильям побывал во многих странах, где проводил масштабные благотворительные акции, как это делала его мама Диана. За это время юноше удалось определиться с направлением будущего образования.

Вернувшись домой, принц поступил в престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где и познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон.

Принц Уильям с мамой Фото: The Royal Family

В 2006 году Уильям поступил в Королевскую военную академию, повторив путь всех членов королевской семьи по мужской линии. Имениннику пришлось служить в британском полку Королевской конной гвардии. В 2009 году он окончил Сендхерст в звании младшего лейтенанта и поступил в летную школу, которую окончил в звании капитана.

Принц Уильям в детстве Фото: The Royal Family

Другие интересные факты о принце Уильяме

В частности, принцу было присвоено почетное звание адвоката-защитника (барристера), что сделало его шестым членом королевской семьи, которому, начиная с XIX века, удалось получить это престижное звание.

Сына принцессы Дианы зачислили в состав спасательной базы Королевских ВВС, силы которой дислоцируются на уэльском острове Энглси. В должности пилота спасательного вертолёта будущему королю Великобритании пришлось участвовать во многих спецоперациях.

После рождения детей Уильям решил уйти с военной службы, посвятив себя королевским обязанностям и благотворительности. Супруг Кейт Миддлтон больше всего озабочен вопросами сохранения дикой природы и борьбой с бездомностью.

Известно, что принц — большой поклонник спорта. Его главные увлечения — игра в поло и езда на велосипеде. Он также любит серфинг.

После того как именинник взойдёт на британский престол, он примет имя Уильям V.

Король Чарльз III с сыном Фото: Instagram theroyalfamily

Знание языков

Уильям знает пять разных языков, но не всеми говорит свободно. С детства он изучал французский и валлийский, учитывая его будущую роль принца Уэльского. Также будущий монарх владеет гельским (шотландским) и испанским языками. Во время учебы в университете Уильям изучал суахили (самый распространённый язык в Африке).

В феврале 2025 года во время визита в украинскую школу в Эстонии принц выучил несколько украинских слов.

Принц Уильям Фото: The Royal Family

В 2011 году принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. У пары трое общих детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принц Уильям с семьей Фото: Cover Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в социальных сетях фотографию своего нового спаниеля Отто.

Кроме того, стало известно, что Уильям что-то шепнул Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.