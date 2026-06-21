Принцу Уильяму — 44. Как будущий король выглядел в детстве и юности (фото)
Сегодня, 21 июня, принц Уэльский Уильям отмечает свой 44-й день рождения. Будущий король Великобритании родился в 1982 году в семье принцессы Дианы и тогда ещё принца Чарльза, однако родители впоследствии развелись, а мама Уильяма погибла в трагическом ДТП в Париже, когда они с братом Гарри были подростками.
Фокус ко дню рождения будущего британского монарха, рассказывается о интересных фактах из его жизни и о том, как Уильям выглядел в детстве.
Родился за пределами дворца
Внук королевы Елизаветы II в настоящее время с достоинством исполняет свои обязанности члена королевской семьи, благодаря чему стал любимцем сотен тысяч людей.
Уильям Артур Филипп Луис был первенцем в семье и стал первым членом королевской семьи, родившимся за пределами дворца — в больнице Святой Марии.
После школы именинник поступил в знаменитый Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Сын короля Чарльза III хорошо учился. В колледже наследник престола жил в отдельной комнате и пользовался отдельной душевой из соображений безопасности.
По окончании Итона принц взял годичный перерыв в учебе и посвятил себя путешествиям по миру. Уильям побывал во многих странах, где проводил масштабные благотворительные акции, как это делала его мама Диана. За это время юноше удалось определиться с направлением будущего образования.
Вернувшись домой, принц поступил в престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где и познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон.
В 2006 году Уильям поступил в Королевскую военную академию, повторив путь всех членов королевской семьи по мужской линии. Имениннику пришлось служить в британском полку Королевской конной гвардии. В 2009 году он окончил Сендхерст в звании младшего лейтенанта и поступил в летную школу, которую окончил в звании капитана.
Другие интересные факты о принце Уильяме
В частности, принцу было присвоено почетное звание адвоката-защитника (барристера), что сделало его шестым членом королевской семьи, которому, начиная с XIX века, удалось получить это престижное звание.
Сына принцессы Дианы зачислили в состав спасательной базы Королевских ВВС, силы которой дислоцируются на уэльском острове Энглси. В должности пилота спасательного вертолёта будущему королю Великобритании пришлось участвовать во многих спецоперациях.
После рождения детей Уильям решил уйти с военной службы, посвятив себя королевским обязанностям и благотворительности. Супруг Кейт Миддлтон больше всего озабочен вопросами сохранения дикой природы и борьбой с бездомностью.
Известно, что принц — большой поклонник спорта. Его главные увлечения — игра в поло и езда на велосипеде. Он также любит серфинг.
После того как именинник взойдёт на британский престол, он примет имя Уильям V.
Знание языков
Уильям знает пять разных языков, но не всеми говорит свободно. С детства он изучал французский и валлийский, учитывая его будущую роль принца Уэльского. Также будущий монарх владеет гельским (шотландским) и испанским языками. Во время учебы в университете Уильям изучал суахили (самый распространённый язык в Африке).
В феврале 2025 года во время визита в украинскую школу в Эстонии принц выучил несколько украинских слов.
В 2011 году принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. У пары трое общих детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в социальных сетях фотографию своего нового спаниеля Отто.
Кроме того, стало известно, что Уильям что-то шепнул Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.