Цей вчинок принцеси Діани змусив Вільяма почервоніти

На 13-й день народження принца Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.

Навряд чи принц Вільям сьогодні отримає торт, подібний до того зухвалого, який його мама приготувала 31 рік тому. Про це пише Mirror.

Подарунок принцеси Діани Вільяму

Виявляється, що коли Вільям нарешті досяг підліткового віку, принцеса Діана замовила кондитерську випічку, від якої він став "яскраво-червоним". Тим часом його брату Гаррі, як повідомляється, торт сподобався.

Колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен МакҐрейді розповів: "Я прийшов на роботу того ранку, спустився до холодильника, відчинив дверцята і побачив найбільші груди, які я коли-небудь бачив у своєму житті".

За його словами, принцеса любила бентежити людей, розповідаючи делікатні жарти.

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А Вільям від витівки мами одразу почервонів.

Принцеса Діана та принц Вільям Фото: The Royal Family

Принц Вільям Артур Філіп Луї Уельський з'явився на світ як другий у черзі на престол у лікарні Святої Марії в Паддінгтоні 21 червня 1982 року. Він був первістком тодішніх принца та принцеси Уельських, які згодом розлучилися.

Його мати Діана трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році. Вільяму було лише 15, а його брату Гаррі — 12.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева Камілла завжди насолоджуються одним і тим самим сніданком — за одним щорічним винятком.

Принцеса Діана незадовго до смерті шкодувала перед синами про річ, яку зробила раніше.

Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.