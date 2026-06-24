Як принц Вільям та Кейт Міддлтон уперше відреагували на Меган Маркл
До того, як Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, принц Гаррі мав повідомити новину про свої нові стосунки братові, принцу Вільяму, та Кейт.
Найближчі люди Гаррі, принц і принцеса Уельські, були заскочені зненацька цією новиною. Про це пише Hello Magazine.
Як Кейт та Вільям сприйняли Меган
У своїх мемуарах "Запасний", які вийшли у 2023 році, Гаррі розповів про момент, коли він нарешті поділився тим, що зустрічається з кимось новим, з принцом Вільямом та Кейт, і їхня реакція була безцінною.
Уельські вже відчували, що "щось відбувається", коли Гаррі одного вечора приєднався до них на вечерю.
Коли принц "невимушено згадав, що в його житті з'явилася нова жінка", їхня цікавість одразу ж розпалила. "Хто вона?" — з нетерпінням запитали вони. Гаррі зізнався, що спочатку хотів, щоб родичі "тримали це в таємниці", перш ніж розголошувати.
Потім він розповів, що його дівчина акторка і вона американка.
Гаррі каже, що "їхні роти відвисли". Хоча Гаррі спочатку був "збентежений" такою реакцією свого брата, причина незабаром стала зрозумілою. Вільям і Кейт зізналися, що вони були фанатами популярної юридичної драми Меган "Форс-мажори".
Гаррі згадав своє здивування, написавши: "Весь цей час я думав, що Віллі та Кейт можуть не вітати Мег у родині, але тепер мені довелося хвилюватися, що вони будуть просити її про автограф".
Стосунки Гаррі та Меган
Роман герцога та герцогині Сассекських розпочався у 2016 році, коли пару познайомив спільний друг. Через рік було оголошено про їхні заручини.
Гаррі та Меган одружилися в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 травня 2018 року. Але менш ніж через два роки пара відійшла від чинної монархії заради нового життя в США. Наразі вони виховують двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася рідкісним та зворушливим сімейним фото з нагоди Дня батька.
- На 13-й день народження принца Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.
Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.