Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі в честь Дня батька (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася рідкісним та зворушливим сімейним фото з нагоди Дня батька. На опублікованому кадрі її чоловік, принц Гаррі, щиро посміхається, міцно обіймаючи двох дітей.

Святкова публікація з'явилася на верифікованій сторінці в Instagram (@meghan). На знімку принц Гаррі на колінах на тлі домашніх штор, тримаючи в обіймах сина та доньку, які притискаються до батька та ховають свої обличчя від об'єктива камери. Дівчинка, яка має плюшевий рюкзачок у вигляді жирафа, одягнена у світлий костюм, а хлопчик — у шорти та футболку з принтом.

Принц Гаррі показався з дітьми Фото: Instagram

Меган Маркл супроводила цей родинний момент емоційним підписом: "They’re so lucky to have you/ We all are Happy Father’s Day to our one and only" ("Їм так пощастило, що ти у них є. Нам усім пощастило. З Днем батька нашого єдиного та неповторного").

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Друг принца Гаррі і Меган Маркл розкрив, як вони поводяться за лаштунками. Хосе Андрес розкрив, що вони "завжди переймаються тим, що відбувається у світі". Попри це, кулінар вважає, що їм необов'язково потрібно це робити, а також він переконаний, що вони це роблять через власну небайдужість.

Донька принца Гаррі та Меган Маркл відзначила 5-й день народження. Лілібет Діана народилася вже в США і майже не знайома зі своєю королівською родиною.

Крім того, Гаррі та Меган опинилися у центрі нових звинувачень з боку королівського двору. Пару підловили на неодноразових спробах затьмарення інших членів королівської родини.