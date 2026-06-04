Доньці принца Гаррі та Меган виповнилося 5 років: як виглядає Лілібет (фото)

Донька принца Гаррі та Меган Маркл відзначила 5-й день народження. Лілібет Діана народилася вже в США і майже не знайома зі своєю королівською родиною.

Герцогиня Сассекська Меган ніжно привітала донечку з особливим днем. В Instagram дружина принца Гаррі опублікувала рідкісне фото, на якому вони позують утрьох.

Меган Маркл показала дочку

Щасливий татко тримав дочку на руках, а Меган стояла поруч, милуючися ними.

"Дівчинка нашої мрії. З 5-річчям, Лілі", — написала герцогиня Сассекська.

Обличчя іменинниці не можна детально роздивитися, адже вона повернула від камери. Батьки таким чином зберігають приватність своїх дітей, хоча їх за такі вчинки і критикують.

Меган Маркл та принц Гаррі з донькою Фото: Instagram

На іншому кадрі Лілібет Діана прогулювалася зеленим садом.

Лілібет Діана Фото: Instagram

Чому Меган Маркл критикують

Раніше Меган Маркл і принца Гаррі критикували через фото їх доньки. Зокрема, Маган минулого року отримала шквал хейту через публікацію фотографії принца Гаррі та їхньої доньки, принцеси Лілібет, на День закоханих.

Відео дня

Користувачі соціальних мереж розкритикували пару за "лицемірство". Адже раніше Гаррі та Меган виступали за захист дітей в інтернеті та наголошували на важливості конфіденційності.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Томас Маркл, 81-річний батько герцогині Сассекської розповів друзям, що хоче одружитися з 46-річною філіппінською медсестрою Ріо Канедою.

Меган Маркл поділилась зворушливими кадрами з родинного свята. Принцу Арчі в травні виповнилося сім років, і відсвяткувала родина це по-особливому: з атракціонами, казковими принцесами та бабусею поруч.

Крім того, 23 квітня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом.