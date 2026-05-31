Лише на два роки старша: у Меган Маркл буде нова мачуха (фото)

Томас Маркл, 81-річний батько герцогині Сассекської розповів друзям, що хоче одружитися з 46-річною філіппінською медсестрою Ріо Канедою. Вона лише на два роки старша за його доньку.

Батько Меган Маркл повідомив своїм друзям, що готовий одружитися ще раз у 81 рік. Про це пише британське видання Express.

Чоловік закоханий у філіппінську медсестру Ріо Канеду, яка на 35 років молодша за нього і яка стала б мачухою для Меган Маркл, якби пара одружилася.

Вони зустрілися в реабілітаційній лікарні в місті Себу на Філіппінах після того, як у грудні минулого року Томасу Марклу зробили екстрену операцію з ампутації лівої ноги нижче коліна.

Джерело із кола родини зізналося виданню, що Томас погоджується одружиться миттєво і почувається щасливим від думки провести решту свого життя з Ріо, розлученою матір'ю двох дорослих дітей.

Раніше Ріо Канеда розповіла, що нічого не знала про зв'язок свого пацієнта з королівською родиною, коли вони вперше зустрілися в машині швидкої допомоги.

Томас Маркл з медсестрою Ріо Канедою Фото: з відкритих джерел

Томас переїхав на Філіппіни у січні 2025 року разом зі своїм 59-річним сином Томом-молодшим, перенісши інсульт. Наразі чоловік повернувся до Америки для встановлення сучасного протезу. Томас також проведе час зі своєю іншою дочкою, 61-річною зведеною сестрою Меган Самантою, яка разом із сином є дітьми від першого з секретаркою Рослін Лавлесс, який закінчився розлученням у 1975 році.

Папарацці спіймали у кадр Томаса Маркла та Ріо Канеду Фото: з відкритих джерел

Матір'ю Меган є його друга дружина Дорія Регланд. Вони розлучилися після восьми років шлюбу в 1987 році, коли майбутній герцогині Сассекській було шість років.

Утім, наразі невідомо, де може відбутися ймовірне весілля – у США чи на Філіппінах. Томасу доведеться ще декілька місяців провести в Америці, відновлюючись після операції, але він дуже хоче показати нареченій свою батьківщину.

