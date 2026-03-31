Почувається щасливим: 81-річний батько Меган Маркл завів роман з молодшою на 35 років медсестрою

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл 81-річний Томас приголомшив новиною про те, що нарешті знайшов своє щастя.

Чоловік розповів, що між ним та 46-річною медсестрою Ріо Канедо зав'язався роман під час реабілітації, коли він у грудні 2025 року переніс ампутацію лівої ноги до коліна через утворення в кінцівці тромбу. Про це Томас Маркл розповів в інтерв'ю для Daily Mail.

Батько Меган Маркл знайшов нове кохання у стосунках з філіппінською медсестрою, яка на 35 років молодша за нього. Голлівудський режисер освітлення каже, що почувається "благословенним і неймовірно щасливим", бо знову знайшов радість після років страждань, спричинених тим, що його дочка нібито "кинула" його після весілля з принцом Гаррі у 2018 році.

Тато Меган Маркл розповів про новий роман Фото: Скріншот

"Я і не сподівався, що в моєму віці знову зможу знайти радість і щастя. Стільки років я почувався покинутим і сумував, але тепер я знову насолоджуюся життям. Після стількох важких випробувань я почуваюся по-справжньому щасливим, що знайшов таку особливу людину, яка так піклується про мене", — заявив він.

Томас Маркл зізнався, що його стосунки з Ріо можуть комусь видатися дивними або викликати критику. Але, за його словами, він вирішив розповісти про своє щастя, аби показати іншим, що ніколи не пізно зустріти своє кохання.

"Я знаю, що деякі люди говоритимуть образливі речі, але мені все одно. Я хочу поговорити про це, тому що ніколи не думав, що колись знову буду щасливим. Я хочу, щоб люди знали: ніколи не пізно знайти спокій і любов. У світі відбувається багато поганих речей, і якщо моя історія зможе дати хоч краплю надії хоча б одній людині, я буду щасливим. Недоброзичливці будуть ненавидіти, але, чесно кажучи, мені байдуже. Життя дане для того, щоб жити. У житті немає нічого важливішого за любов", — сказав Меган Маркл.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II, за наявними новими даними, висловила стримане занепокоєння щодо весілля онука принца Гаррі з Меган Маркл. ЗМІ пишуть, що поява Меган у житті Гаррі стала поворотним моментом не тільки для королеви Єлизавети II, але для давніх королівських традицій, які вона тривалий час підтримувала у родині.

Також вишла публікація уривку з книги Тома Бауера "Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини, де йдеться що нібито королева Камілла колись звинуватила Меган Маркл у "промиванні мізків" принцу Гаррі. У біографії також стверджується, що принц і принцеса Уельські розглядали колишню акторку як "скоріше загрозу, ніж союзницю". Про це розповідає королівський експерт газеті Mirror.