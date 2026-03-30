Королева Єлизавета II хотіла, аби принц Гаррі почекав з весіллям із Меган: яка причина

Британський автор та історик Г’юго Вікерс написав нову книгу про королівську родину під назвою "Королева Єлизавета II: Особиста історія". У розповіді йдеться, що королева Єлизавета II, за наявними даними, висловила стримане занепокоєння щодо весілля онука принца Гаррі з Меган Маркл.

Автор книги пише, що попри підтримку їх стосунків, королева просила принца Гаррі почекати з весіллям. Нові уривки з розповіді опублікували в Daily Mail.

У книжці стверджується, що поява Меган у житті Гаррі стала поворотним моментом не тільки для королеви Єлизавети II, але для давніх королівських традицій, які вона тривалий час підтримувала у родині.

Г’юго Вікерс пише, що королева заохочувала пару до зваженого підходу у стосунках.

"Сама королева запропонувала Гаррі почекати рік. Він не послухався її поради. Натомість, як ми знаємо, весілля відбулося трохи більше ніж через шість місяців після заручин", — пише автор Г’юго Вікерс.

Меган та Гаррі обмінялися клятвами 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Нагадаємо, що покійна королева Єлизавета II була засмучена планами провести весілля Меган Маркл та принца Гаррі у Віндзорському замку, зокрема її розчарував список запрошених гостей. Про деякі її думки стало відомо тільки зараз. Про це розповіла королівська біографиня Саллі Беделл Сміт, посилаючись на близьку подругу двоюрідної сестри королеви.

Біографиня також зазначила, що королева "роздратувалась", коли пара звернулася безпосередньо до архієпископа Кентерберійського з проханням провести церемонію в каплиці Святого Георгія.

Також Фокус писав, що Єлизавета II насварила Меган Маркл перед весіллям. Кеті Ніколл, біографка монаршої сім'ї, у своїй новій стрічці "Нові королівські особи" розповіла ще один неприємний факт про герцогиню Сассекську.

Під час підготовки до весілля колишньої американської акторки і принца Гаррі Меган опинилася в ситуації, коли їй зробила зауваження сама Єлизавета II. Це сталося, коли Меган вирушила до Віндзорського замку на дегустацію весільного меню і в підсумку вступила в напружену перепалку з одним зі співробітників.