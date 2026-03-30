Королева Елизавета II хотела, чтобы принц Гарри подождал со свадьбой с Меган: какова причина

Британский автор и историк Хьюго Уикерс написал новую книгу о королевской семье под названием "Королева Елизавета II: Личная история". В рассказе говорится, что королева Елизавета II, по имеющимся данным, выразила сдержанное беспокойство относительно свадьбы внука принца Гарри с Меган Маркл.

Автор книги пишет, что несмотря на поддержку их отношений, королева просила принца Гарри подождать со свадьбой. Новые отрывки из рассказа опубликовали в Daily Mail.

В книге утверждается, что появление Меган в жизни Гарри стало поворотным моментом не только для королевы Елизаветы II, но для давних королевских традиций, которые она долгое время поддерживала в семье.

Хьюго Уикерс пишет, что королева поощряла пару к взвешенному подходу в отношениях.

"Сама королева предложила Гарри подождать год. Он не последовал ее совету. Вместо этого, как мы знаем, свадьба состоялась чуть более чем через шесть месяцев после помолвки", — пишет автор Хьюго Уикерс.

Меган и Гарри обменялись клятвами 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Напомним, что покойная королева Елизавета II была расстроена планами провести свадьбу Меган Маркл и принца Гарри в Виндзорском замке, в частности ее разочаровал список приглашенных гостей. О некоторых ее мыслях стало известно только сейчас. Об этом рассказала королевский биограф Салли Беделл Смит, ссылаясь на близкую подругу двоюродной сестры королевы.

Биограф также отметила, что королева "разозлилась", когда пара обратилась непосредственно к архиепископу Кентерберийскому с просьбой провести церемонию в часовне Святого Георгия.

Также Фокус писал, что Елизавета II отругала Меган Маркл перед свадьбой. Кэти Николл, биограф монаршей семьи, в своей новой ленте "Новые королевские особы" рассказала еще один неприятный факт о герцогине Сассекской.

Во время подготовки к свадьбе бывшей американской актрисы и принца Гарри Меган оказалась в ситуации, когда ей сделала замечание сама Елизавета II. Это произошло, когда Меган отправилась в Виндзорский замок на дегустацию свадебного меню и в итоге вступила в напряженную перепалку с одним из сотрудников.