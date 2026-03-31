Чувствует себя счастливым: 81-летний отец Меган Маркл завел роман с младшей на 35 лет медсестрой

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл 81-летний Томас ошеломил новостью о том, что наконец-то нашел свое счастье.

Мужчина рассказал, что между ним и 46-летней медсестрой Рио Канедо завязался роман во время реабилитации, когда он в декабре 2025 года перенес ампутацию левой ноги до колена из-за образования в конечности тромба. Об этом Томас Маркл рассказал в интервью для Daily Mail.

Отец Меган Маркл нашел новую любовь в отношениях с филиппинской медсестрой, которая на 35 лет моложе его. Голливудский режиссер освещения говорит, что чувствует себя "благословенным и невероятно счастливым", потому что снова обрел радость после лет страданий, вызванных тем, что его дочь якобы "бросила" его после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

Папа Меган Маркл рассказал о новом романе

"Я и не надеялся, что в моем возрасте снова смогу обрести радость и счастье. Столько лет я чувствовал себя брошенным и грустил, но теперь я снова наслаждаюсь жизнью. После стольких тяжелых испытаний я чувствую себя по-настоящему счастливым, что нашел такого особенного человека, который так заботится обо мне", — заявил он.

Томас Маркл признался, что его отношения с Рио могут кому-то показаться странными или вызвать критику. Но, по его словам, он решил рассказать о своем счастье, чтобы показать другим, что никогда не поздно встретить свою любовь.

"Я знаю, что некоторые люди будут говорить оскорбительные вещи, но мне все равно. Я хочу поговорить об этом, потому что никогда не думал, что когда-то снова буду счастлив. Я хочу, чтобы люди знали: никогда не поздно обрести покой и любовь. В мире происходит много плохих вещей, и если моя история сможет дать хоть каплю надежды хотя бы одному человеку, я буду счастлив. Недоброжелатели будут ненавидеть, но, честно говоря, мне все равно. Жизнь дана для того, чтобы жить. В жизни нет ничего важнее любви", — сказал Меган Маркл.

Напомним, что королева Елизавета II, по имеющимся новым данным, выразила сдержанное беспокойство относительно свадьбы внука принца Гарри с Меган Маркл. СМИ пишут, что появление Меган в жизни Гарри стало поворотным моментом не только для королевы Елизаветы II, но для давних королевских традиций, которые она долгое время поддерживала в семье.

Также вышла публикация отрывка из книги Тома Бауэра "Измена: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи, где говорится что якобы королева Камилла когда-то обвинила Меган Маркл в "промывании мозгов" принцу Гарри. В биографии также утверждается, что принц и принцесса Уэльские рассматривали бывшую актрису как "скорее угрозу, чем союзницу". Об этом рассказывает королевский эксперт газете Mirror.